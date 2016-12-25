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Минское "Динамо" может усилиться американским нападающим
Минское «Динамо» может подписать контракт с американским форвардом Аараном Палушаем.
27-летний хоккеист выступал в этом сезоне за клуб АХЛ «Кливленд Монстерс», набрав 12 (3+9) очков в 28 играх.
Отметим, что у Палушая есть опыт игры в КХЛ. В сезоне-2014/15 он выступал за «Медвешчак» и «Автомобилист», отметившись 21 (7+14) баллами в 53 матчах.
Официальный сайт Кубка Шпенглера включил игрока в заявку «Динамо».
Агент хоккеиста Алеша Пилко подтвердил, что Аарон Палушай заключил контракт с клубом КХЛ, но не стал уточнять, с какой именно командой.
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Минское "Динамо" может подписать контракт с американским форвардом Аараном Палушаем.
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