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Минское «Динамо» может подписать контракт с американским форвардом Аараном Палушаем.

27-летний хоккеист выступал в этом сезоне за клуб АХЛ «Кливленд Монстерс», набрав 12 (3+9) очков в 28 играх.

Отметим, что у Палушая есть опыт игры в КХЛ. В сезоне-2014/15 он выступал за «Медвешчак» и «Автомобилист», отметившись 21 (7+14) баллами в 53 матчах.

Официальный сайт Кубка Шпенглера включил игрока в заявку «Динамо».

Агент хоккеиста Алеша Пилко подтвердил, что Аарон Палушай заключил контракт с клубом КХЛ, но не стал уточнять, с какой именно командой.