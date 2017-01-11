Житель Минска Евгений Селиверстов примерно 16 лет назад купил внедорожник Chevrolet Blazer K5. Нельзя сказать, что это мечта любого джипера, но история этого автомобиля звучит почти фантастически: внедорожник в начале 2000-х принадлежал войскам НАТО, позже он попал в Беларусь, а потом — к Евгению. Тот машину перебрал, приделал отвал — теперь военный джип в снежные зимы убирает территорию у детских садов и школ.





Зачем детям военный внедорожник?

Chevrolet Blazer K5 и правда не мечта джипера, но то, что машина непростая, да еще и с военным прошлым, факт. Председатель Белорусской автомобильной внедорожной федерации и организатор джип-триала Евгений Селиверстов рассказывает, как автомобиль появился в его жизни.

— Эта машина у меня с 1999-го или 2000 года. Точно уже не помню, но такое ощущение, что я на ней полжизни проездил. Не знаю, как остальным, но мне K5 всегда нравился. Правда, найти в Беларуси или даже России нормальный экземпляр в те годы было сложно. Этот армейский внедорожник — настоящая экзотика, и покупали его только лютые энтузиасты. И вот подвернулся, можно сказать, счастливый случай.

Знакомый Евгения работал в Белорусском детском фонде. Он и подсказал Жене, что у них буквально под забором стоит настоящая мечта — Chevrolet Blazer K5.

— Конечно, возник вопрос: откуда в детском фонде мог появиться такой автомобиль? А история такова. Когда с Балканского полуострова начали выводить войска НАТО, то военную технику раздавали гуманитарным организациям. И несколько этих машин попали в Беларусь. Их распределили по детским домам. Но с нашей эксплуатацией понятно, что все машины очень быстро, в течение двух-трех лет, стали на прикол.

Евгений не сомневается — желающих купить такие внедорожники было предостаточно. Но выяснилось, что продать детский фонд их не может. Потому что это гуманитарная помощь. А вот поменять — это допускается.

— Ну, мы и поменяли одну машину на другую. Я им отдал практически новую «Волгу», которой они очень обрадовались. Думаю, понятно, что обслуживать «Волгу» и Blazer K5 — две большие разницы. А у них этот «Блейзер» стоял с разобранным задним мостом и был вообще в состоянии недвижимости.





Военный Blazer K5 на эвакуаторе уехал к Евгению в гараж для ремонта. Поначалу владелец пытался перебрать мост, но в итоге принял другое решение — выбросил родные мосты и поставил от соплатформенного пикапа. Новые мосты более мощные и выдерживают колеса большого размера.

— Первое время я на нем джиповал, участвовал в триале, но на такой машине никакого результата ты не покажешь. Потому что там, где малюсенький «Самурай» боком заезжает в «ворота», на K5 надо выставляться точно, чиркать зеркалами по вешкам. Так я куражился на нем до 2003−2004 года. Потом этот монстр нашел свое применение — стал тягачом-техничкой. Мы на нем в команде тягали лафет с «боевой» машиной на соревнования, потом начали возить кучу принадлежностей для соревнований. Blazer занимался эвакуацией, прокладывал трассы для триала, в общем, в такой ипостаси машина себя нашла и стала приносить ощутимую пользу. Но, как оказалось, из нее можно было выжать еще больше…

Благодаря своему «бульдозеру» в Заславле получил кличку «Чип и Дейл»

— На смену Blazer в качестве машины на все случаи жизни у меня со временем появилась Toyota. Ну, а Blazer K5 я с друзьями-энтузиастами решил переделать в… бульдозер.

Женя вспоминает, что как раз в тот год, когда пришла идея переделки автомобиля в полезный автоагрегат, было много обильных снегопадов.

— Я тогда на базе в ДОСААФ расчищал снег и, если честно, сильно уставал махать лопатой: от снега нужно было освободить не только свою территорию, территорию около боксов, но и часть прилегающей. Штатного бульдозера, который приезжает и все это чистит, не предусмотрено. Вот мы сообща и решили превратить «Блейзер» в снегоуборочную машину.





Первая и самая важная деталь для бульдозера, пусть и самодельного, это, конечно, отвал. Его энтузиасты случайно нашли по объявлению у продавцов металлолома. Приехали, посмотрели — отвал был от трактора МТЗ-82. Забрали за символические деньги. Конструкцию крепления отвала к раме внедорожника Евгений придумал вместе с братом.

Сначала сварили А-образное дышло, поставили поворотную втулку от вертолетного винта. Она уж точно никогда не развалится. Дополнительно сделали поворотный механизм с системой тяг, чтобы можно было регулировать отвал — направо или налево отбрасывать снег.

— А механизм подъема-опускания сделали просто. У меня на машине лебедка очень мощная, она и раньше стояла на Blazer. Добавили только простейший блок, через который трос лебедки поднимает или опускает отвал. Еще приспособили фиксатор отвала, чтобы в транспортном положении, когда машина едет, он не болтался туда-сюда и на ходу не опустился. Очень удобно. База в ДОСААФ чистилась постоянно. Приходили соседи, тренеры, просили, мол, почисти и мою территорию.

После того как вся внедорожная техника Евгения, в том числе и знаменитый Chevrolet Blazer, переехала на базу в Заславле, он получил в городке кличку «Чип и Дейл». Потому что всегда спешил на помощь со своим бульдозером.

Да и сейчас во время снегопадов все зовут Евгения.

— Здесь по соседству две школы, так вот у них в штате по одному дворнику. Более того, как-то пару лет назад приходит пожарный. Говорит: «Мои там сидят. Проехала колонна снегоочистителей, взяли и напротив пожарной охраны сделали бруствер. А он за ночь замерз и превратился в ледяную глыбу, и машины теперь не могут выехать. Возьми почисти». Ну, а мне что? Поехал. Отвал, кстати, тяжелый, он сам по себе хорошо к дороге прижимается. Разгоняешься, и он сгребает даже достаточно жесткий слежавшийся снег. Да и Blazer мощнее трактора «Беларус». У «Шевроле» 8 цилиндров мотор, 180 л. с. и 450 ньютонов тяга. Поэтому он прет такие горы снега, что этот отвал гнулся два раза. Мы его снимали и ездили выпрямлять под пресс.





Интересно, что снегоуборочные работы проходят на стандартных колесах. Они не зимние и уж тем более не шипованные. Просто универсальная внедорожная резина. Все происходит за счет инерции — набрал скорость и пошел сгребать снег.

— Когда в прошлом году бушевал циклон «Даниэлла», приходила ко мне знакомая девушка из Заславля. У нее мама в детском садике работала. Жаловалась, что завалило детский сад, детей не вывести никуда. Я приехал, территорию детского сада почистил там, где машина по габаритам вписывалась. А потом пришел еще директор школы, просит: «Слушайте, дети голодные, грузовики с продуктами не могут к школе проехать разгрузиться». И школьный двор тоже почистил.

В Заславле Евгений со своим «бульдозером» чистил снег два сезона, но эту зиму пропустит.





Blazer K5 машина хоть и надежная, но возраст и ржавчина берут свое. Сейчас внедорожник разобран едва ли не до винтика, снят и отвал — владелец шаг за шагом восстанавливает порядком проржавевший кузов, иначе до следующего года Blazer просто бы не дожил.

Несмотря на это, Евгений Селиверстов настроен решительно:

— В принципе, за месяц можем успеть все сделать. Так что, возможно, еще в конце февраля снова ринусь в бой со снегом, если вдруг «завалит».