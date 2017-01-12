Стоимость топлива на белорусских АЗС не менялась два года. Это рекордный срок стабильных цен на автомобильное горючее с 2003 года. Последний раз цены на бензин и дизель в Беларуси росли 13 января в 2015 году. Тогда стоимость литра топлива увеличилась в среднем на 4,7%.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По актуальному на сегодня курсу, литр бензина АИ-92 стоит не более 56 центов. К слову, такие цены в долларах на 92-й бензин были и в 2003 году. Это была самая дешевая стоимость топлива за весь период существования независимой Беларуси. Самый дорогой бензин был в 2008 году — один литр 92-го можно купить за 1,17 долларов (в белорусских рублях это было всего 2810 неденоминированных рублей).

Заметим, в Беларуси до сих пор держится самая низкая цена на топливо, по сравнению с соседними странами. Дешевле сегодня можно купить бензин только в России.

В концерне «Белнефтехим» AUTO.TUT.BY пока не ответили, будет ли изменятся цена на топливо в этом году. Однако стоит заметить, что два месяца назад руководство концерна в лице Игоря Ляшенко в интервью «СБ- Беларусь сегодня» перечислило четыре причины, по которым цены на топливо в Беларуси должны пересматриваться.

Среди этих факторов были названы девальвация белорусского рубля, увеличение акцизов на нефтепродукты, которые уплачивают заводы в бюджет. Также исчезла возможность поддерживать низкий уровень цен на внутреннем рынке за счет экспортных продаж и введенный Российской Федерацией налоговый маневр. Его суть заключается в том, что в 2015—2018 годах предполагает увеличение «внутреннего» налога (на добычу полезных ископаемых и одновременное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Результатом этого станет приближение внутрироссийской цены на нефть к мировой, в том числе для нефти, поставляемой на белорусские НПЗ. В формулу цены на нефть, поставляемую в Беларусь из Российской Федерации, включен размер экспортной таможенной пошлины со знаком минус. При снижении мировой цены нефти снижается и значение экспортной таможенной пошлины. Чем ниже значение таможенной пошлины, тем ближе к мировой результирующая цена поступающей в Беларусь нефти.

При этом, в сентябре прошлого года заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил, что повышение розничных цен на топливо не планируется . В Минфине также не рассчитывают , что цена на топливо в ближайшее время увеличится.

Чуть позже заместитель генерального директора РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» Сергей Каморников отмечал , что в «Белоруснефть» не стремится к их увеличению, скорее, компания нацелена на повышение маржи. Сейчас она находится на уровне до 10%, хотя ранее доходила до 30%. Основную же прибыль на АЗС «Белоруснефть» получает от реализации сопутствующих услуг, а не нефтепродуктов.