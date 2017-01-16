Сергей Жигалко — бронзовый призер Евро-2016 по рапиду и первый номер национального рейтинга среди мужчин-шахматистов. В интервью SPORT.TUT.BY он рассказал об истории соперничества со звездой своего вида спорта Магнусом Карлсеном, партии в бильярд с теннисисткой Викторией Азаренко, а также о том, как игрой в шахматы заработать на квартиру.





Вскоре после завершения матча за звание чемпиона мира по шахматам с классическим контролем времени между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном, в котором победу на тай-брейке вырвал последний , состоялся чемпионат мира по рапиду и блицу. Он прошел в декабре 2016 года в Дохе, где собралась элита шахматного мира.

— Магнусу, как всегда, предложили специальные условия, — рассказывает представитель Беларуси на первенстве Сергей Жигалко. — Ему предоставили ВИП-ложу, тогда как остальные шахматисты отдыхали и готовились коллективно. На этот раз он приехал с папой, мамой, тремя сестрами и, соответственно, организаторы вынуждены были позаботиться о них тоже. Часто с ним путешествует менеджер, а когда он едет в экзотическую страну, — еще и личный повар.

По словам 27-летнего гроссмейстера из Минска, Карлсен — это кумир молодых шахматистов. Его фигура в той же степени важна для шахматного сообщества, как Лионель Месси для футбола.

— Мне тоже нравится, как он действует, — старается атаковать из любой позиции, — поясняет Сергей. — Частенько просматриваю видео его партий на YouTube и то, как он «выходит сухим из воды», доставляет огромное удовольствие. Магнус — харизматичный парень, иногда ведет себя вызывающе. В Дохе покинул церемонию закрытия чемпионата мира, так как второе место его не устроило. Махнул рукой и ушел… Выше него оказался как раз Карякин, с которым в ноябре он спорил за шахматную корону. Тем не менее выходка Карлсена, как и случай с пропуском обязательной пресс-конференции , возможно, получила большую огласку, чем нынешний успех Карякина.



Фото: кадр из видео на сервисе YouTube

В Дохе первому номеру национального рейтинга Беларуси не удалось сыграть со знаменитым норвежцем. Зато на аналогичном первенстве 2015 года в Берлине они провели друг с другом две встречи. Поединок по правилам блица (смотреть тут ) завершился ничьей, а в рапиде (видео по ссылке ) победу одержал Карлсен. Примечательно, что к нему белорусский и норвежский шахматисты подошли в качестве лидеров чемпионской гонки. После 10 туров оба набрали 8 очков. Магнус в итоге стал победителем, а Сергей финишировал 18-м.

— Эта партия привлекла большое внимание прессы, а к вспышкам камер, признаться, я не привык и излишне волновался, — отметил Жигалко. — К тому же поединок с Карлсеном был первым для меня в заключительный день соревнований. Играл неплохо, однако много времени тратил на принятие решений. В концовке у меня была лишняя пешка, а у Магнуса компенсация — «сильный слон». В какой-то момент позиция у меня была даже лучше, что позволяло рассчитывать на ничью. Магнус же продолжал делать интересные ходы и вынудил капитулировать.

О виктории над Карлсеном на чемпионате мира по классическим шахматам среди юношей до 14 лет в 2003 году Жигалко вспоминает с удовольствием. В ту пору Карлсена уже называли шахматным вундеркиндом. Жигалко его переиграл и позже завоевал титул чемпиона. Магнус стал третьим.

— Рейтинг у меня был повыше, поэтому, что бы ни говорили о Магнусе, я не чувствовал, что играю с будущей звездой. Думаю, он помнит наши детские встречи. А если даже забыл, то в преддверии встречи в 2015 году об этом ему напомнили норвежские тележурналисты, которые катаются за ним по всему миру.











Сергей Жигалко дважды выигрывал юношеский чемпионат Европы по шахматам (2003, 2006). Наивысшим достижением на взрослом уровне для него является бронза континентального первенства по быстрым шахматам, прошедшем в декабре 2016 года в Таллине. В 26 партиях он уступил лишь однажды и набрал 19,5 очков.

— Это первая важная медаль за последнее время. Надеюсь, что большие победы еще впереди.

Помимо титулов Жигалко также волнует очковый багаж. В классике у него пока 2662 балла, в рапиде — 2709, в блице — 2651. Для того чтобы стать частью шахматной элиты, белорусу необходимо во всех видах программ преодолеть планку в 2700 очков. Это позволит чаще получать приглашения на турниры с большим призовым фондом. Сейчас Сергей находится на 88-й позиции среди действующих игроков, что вынуждает писать письма организаторам коммерческих соревнований с просьбой включить его в заявку.

— В поединках с равными по рейтингу соперниками в случае победы можно записать в актив 5 баллов, ничья ничего не даст, а поражение приведет к потере 5 баллов, — объясняет систему набора очков Сергей. — Думаю, что мне нужно сыграть два-три турнира без поражений, чтобы добраться до желанной отметки.

Считается, что в теннисе хорошо зарабатывают игроки из первой сотни мирового рейтинга, а остальные с учетом разъездов или выходят в ноль, или терпят убытки. В шахматах расходы на размещение в гостинице, а иной раз и на перелеты несут организаторы, поэтому потери от суммы призовых незначительные.

За годы профессиональной карьеры Жигалко собрал сумму, необходимую на покупку квартиры в Лебяжьем, одном из элитных районов Минска. В двухкомнатной квартире Сергей живет вместе с супругой-шахматисткой Татьяной Рево.

— Когда говорю, что моя профессия — шахматист, и ничем другим я не зарабатываю, люди удивляются. Да, живу за счет шахмат, что могут позволить себе единицы. В Минспорта и туризма имею ставку, а это чуть более 400 рублей в месяц. Поездки на турниры — дополнительная возможность подзаработать и заодно посмотреть мир. Например, победа на открытом чемпионате Баку в 2015 году принесла мне 10 тысяч евро.

Старший брат Сергея Андрей Жигалко стоит в национальном рейтинге на второй позиции (245-й в мире среди активных игроков. — Прим. ред.). В шахматы ребят влюбил отец Александр Константинович, тренер по вольной борьбе. Впервые Сергей обыграл первого учителя в возрасте 5 лет. В 18 лет он стал гроссмейстером. Для сравнения, Магнус Карлсен добился того же в 12.





Братья Жигалко сыграли друг с другом больше тысячи партий, которые рассматривали в качестве спаррингов. Последние пять лет они избегают подобных встреч, играют только на первенствах страны и сводят поединки к ничьей. В пятницу, 13 января, Андрею и Сергею хватило меньше пяти минут, чтобы завести поединок (ее иллюстрируют фотографии к материалу. — Прим. ред.) в тупиковое положение и подписать мировую.

— Как можно радоваться победе над родным человеком? — вопрошает Сергей. — Если мы будем играть в полную силу, в конце одному из нас точно будет плохо. Это не по-братски. И не по-спортивному? Да, можно сказать, что наши матчи носят договорной характер, однако в шахматах так поступают все родственники, которых мы знаем, — сестры Косинцевы из России, сестры Музычук из Украины. В боксе так делали знаменитые братья Кличко. Думаю, на этот счет было бы больше эмоций, если бы мы играли с братом до «голых королей».

С женой Татьяной Сергей отказывается соперничать из тех же соображений, что и с братом, то есть боится показать превосходство и тем самым обидеть. В итоге ничего другого не остается, как искать партнеров в онлайн-играх.

— Логины большинства шахматистов-профессионалов мне известны, поэтому играю с ними, — говорит Жигалко, дипломированный тренер по специализации «шахматы». — И если провести партию с тем же американцем Хикару Накамурой на реальных турнирах не всегда удается, то интернет такую возможность предоставляет. У онлайн-встреч тоже есть свои фанаты. Иной раз можно увидеть сто и более комментариев к такому матчу.

Кстати, у Сергея Жигалко есть тренерский опыт. Он обучал шахматам сына российского бизнесмена Евгения Колесова — Гордея. От главы Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова мальчик, выигравший в 2015 году китайское Шоу талантов , получил прозвище «маленький Будда шахматного мира».

— Станет Гордей шахматистом или нет, покажет время. Однако, думаю, наши занятия даром не прошли. Шахматы учат оценивать ситуацию, брать ответственность и принимать решения, что обязательно пригодится в жизни.





В списке великих спортсменов, с которыми играл Сергей Жигалко, есть не только Магнус Карлсен, но и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. Вместе с Викой Сергей обучался теннису до 12 лет в минском центре олимпийской подготовки.

— Помню, как-то на турнире в Пинске мы сыграли в бильярд, и Вика оказалась лучше меня, — смеется шахматист. — Потом еще вместе с братом играли в теннис против одной Вики. Ее преимущество было в том, что она могла отправлять мячи в коридоры, что по правилам парных встреч не является аутом. Нам же следовало играть в корт по правилам одиночных поединков. Думаю, мы не справились со своей задачей, тогда как Вика была уверена в себе. Напористая девушка, как и ее мама Алла Валентиновна.

Одним из главных стартов в 2017 году для Сергея станет домашний чемпионат Европы по классическим шахматам. Он пройдет в столичном Дворце спорта. Младший из братьев Жигалко отказался дать прогноз на это первенство и пообещал бороться за медаль.