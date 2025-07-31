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Где искать поставщиков и сколько товара у них заказывать? Гид для тех, кто хочет работать с продукцией из Китая
31.07.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Китай для многих белорусских предпринимателей — это не только огромный рынок, но и сложный лабиринт со множеством нюансов и подводных камней. Если большого опыта пока нет, но работать с крупнейшим мировым производителем очень хочется, стоит прислушаться к тем, кто уже наладил работу с Китаем на практике. Сергей Завадский, руководитель проекта
Начало: в бизнес с Китаем с одного звонка
Сергей Завадский работает с китайскими поставщиками еще с 2016 года. Тогда все началось буквально с одного звонка. Он с улыбкой вспоминает, как собеседник сказал ему: «Алло, Сергей, привет! Что ты знаешь о лейкопластырях?».
Так начался путь в бизнесе с Китаем: с простой категории товара, в которой сам Сергей совсем не был экспертом.
— Я убежден, что важна не глубокая предварительная экспертиза, а готовность учиться по ходу дела. Нужна смелость делать первые шаги, даже если вы не знаете всех особенностей рынка и товаров, — поделился Сергей.
За три года он полностью выстроил четкую работу своего мелкооптового бизнеса. Этот бесценный опыт стал фундаментом для уже более масштабной работы впоследствии.
Сейчас Сергей активно помогает белорусским компаниям и индивидуальным предпринимателям начинать и развивать собственные проекты в сотрудничестве с китайскими производителями. Этой экспертизой он поделился с «Про бизнес».
Где искать китайских поставщиков: три эффективных канала
1. Крупнейшие B2B-площадки — Alibaba и аналоги
Эти площадки — логичный старт для поиска производителя или дилера. Но есть несколько важных нюансов:
— Проблема Alibaba — долгие коммуникации и размытые данные по стоимости. Вы не узнаете цену с первого раза, нужно потратить время, чтобы понять, сколько действительно придется заплатить. Это значит, что для получения актуальной цены и условий сотрудничества вам предстоит вести несколько раундов переговоров, внимательно читать ответы, сопоставлять данные, — объясняет Сергей.
2. Посещение выставок в Китае и регионе
Многие считают приоритетным каналом для поисков поставщиков крупные выставки, но и здесь есть свои нюансы. Белорусский рынок для китайских производителей не так велик, и часто несколько компаний арендуют один павильон, представляя либо средние по размеру предприятия, либо тех, кто только выходит на рынок. Поэтому не обязательно стремиться к большим стендам. Напротив, у маленьких или совместных павильонов атмосфера более открытая для первых контактов. Вы берете каталоги, знакомитесь и общаетесь с разными компаниями. Это помогает выявить наиболее подходящие варианты для сотрудничества и подготовиться к процедуре закупок.
3. Онлайн-консультационные сервисы и посредники
Если вы не хотите или не можете сразу ехать в Китай, существует возможность завязать знакомство с участниками выставок и поставщиками виртуально через сервисы удаленных консультаций.
— Самый простой способ — познакомиться со всеми участниками выставки, заплатив посреднику по договору небольшой гонорар. Это даст вам базу для понимания рынка. Такой метод экономит время и деньги и позволяет понять структуру цен и оценить конкурентные предложения на рынке.
Как выстраивать коммуникацию с китайскими партнерами
Начинайте с простых вопросов:
Сергей советует не стесняться: «Пишите, задавайте вопросы, даже если они кажутся базовыми — это стандартная практика».
Один из ключевых лайфхаков — проверка контактных данных и актуальной информации о компании.
— В 90% случаев у поставщика есть электронная почта и телефон. Введите номер телефона в Google, посмотрите дату регистрации компании, количество сотрудников, уставной капитал. Эта информация очень важна.
Такая проверка помогает сразу отсеять недобросовестных игроков и понять надежность партнера.
Еще один важный момент — не все китайские производители имеют иностранный банковский счет. Поэтому вам, скорее всего, понадобится посредник, который поможет с оплатой. Это обычная ситуация на рынке, к ней надо быть готовым и заранее продумывать, как будут проходить платежи.
Метод 10−50−100: как постепенно масштабировать заказ
Сергей рекомендует не бросаться в омут с головой и постепенно наращивать объем партий товара при заказе из Китая. Можно пользоваться методом «10−50−100»:
Это помогает снизить риски и отработать параметры сотрудничества с китайскими поставщиками.
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Где искать поставщиков и сколько товара у них заказывать? Гид для тех, кто хочет работать с продукцией из Китая
Китай для многих белорусских предпринимателей - это не только огромный рынок, но и сложный лабиринт со множеством нюансов и подводных камней. Если большого опыта...
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