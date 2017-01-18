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Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в САР КНР Гонконг.

В ходе визита с 16 по 18 января состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского с главой Администрации САР Гонконг Лян Чжэньином. Стороны обменялись мнениями относительно развития сотрудничества в инвестиционной, финансовой, торгово-экономической и туристических областях, сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.



По итогам переговоров подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество между Республикой Беларусь и САР Гонконг. Так, например, в соответствии с соглашением ставка по девидентам и процентам составит 5 процентов, ставка роялти — от 3 до 5 процентов. По мнению специалистов все это создаст благоприятные условия для сотрудничества в финансовой сфере между Беларусью и Гонконгом.



Кроме того, сторонами достигнута договоренность о взаимной отмене виз, которая вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур в Республике Беларусь и в КНР и позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма.



Белорусская правительственная делегация также приняла участие в инвестиционном форуме “Belarus calling Hong Kong”, посвященном сотрудничеству в сфере инвестиций, финансов и туризма между сторонами.



В форуме приняли участие крупнейшие банки и финансовые организации Китая: ICBC, China Development Bank (HK), Export-Import Bank of China (HK), CICC, CITIC Capital, CITIC Bank, CTS, Hongkong stock exchange, Shenzhen stock exchange и прочие. Всего более 50 организаций континентального Китая и Гонконга. Беларусь представили Белагропромбанк, Банк развития Республики Беларусь, инвестиционный фонд «Зубр Капитал».