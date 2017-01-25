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«Высокую готовность» стать резидентами «Великого камня» имеют 10 компаний

26.01.2017 16:05 — Разное | Ежедневник  
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«Высокую готовность» стать резидентами «Великого камня» имеют 10 компаний

фото: zautra.by

Количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2017 году планируется увеличить минимум вдвое.

Такие планы озвучил сегодня глава ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень" Александр Ярошенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Задача на 2017 год - минимум удвоить количество резидентов. Максимум, к чему нужно стремиться, - это утроение. Если мы это реализуем, это должно принести в страну не менее 100 млн долларов инвестиций", - отметил Александр Ярошенко. Также он рассказал, что Администрация президента заключила с потенциальными инвесторами около 50 соглашений о намерении. "Но понятно, что это трансформируемая цифра, потому что жизнь не стоит на месте, экономика даже у этих предприятий - потенциальных инвесторов - меняется, и, соответственно, меняются запросы и отношение к вступлению в наш парк. Мы здесь не зацикливаемся, что 50 заключили и 50 должны стать резидентами", - пояснил Александр Ярошенко. При этом он подчеркнул, что около десяти компаний имеют высокую степень готовности стать резидентами парка "Великий камень".

 
 
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Количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2017 году планируется увеличить минимум вдвое.

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