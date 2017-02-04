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Белорус показал лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

05.02.2017 17:46 — Разное | Tut.by  
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Белорусский прыгун в высоту Павел Селиверстов одержал победу на 3-м этапе соревнований IAAF World Indoor Tour в немецком Карлсруэ, показав лучший результат сезона в мире, сообщает официальный сайт Белорусской федерации легкой атлетики.


Павел Селиверстов. Фото: bfla.eu

Взяв высоту 2,30 м, Павел Селиверстов на 2 см опередил ближайших преследователей Матеуша Пршибылко из Германии и Дональда Томаса с Багамских островов.

Результат Павла Селиверстова — лучший в мире с начала нынешнего сезона. В этом рейтинге он на 2 см опережает все тех же Пршибылко и Томаса.

Кроме того, 2,30 м — это повторение личного рекорда Павла Селиверстова. Ранее ему удавалось брать эту высоту на открытом воздухе, а в закрытом помещении она покорилась ему впервые.

В третьей попытке Селиверстов пытался взять 2,33 м, но чтобы обновить персональный рекорд, ему немного не хватило.

А на 3-м этапе соревнований IAAF World Indoor Tour в Карлсруэ выступили еще три представителя Беларуси.

Бегунья Марина Арзамасова на дистанции 800 м финишировала 3-й с результатом 2.01,98, показав свое лучшее время в этом сезоне. Победила здесь Джоанна Йозвик из Польши (2.01,26), второе место заняла Селен Бушель из Швейцарии (2.01,57).

Алина Талай в своем забеге на 60 м с барьерами финишировала 6-й (8,23 секунды) и в финал пробиться не смогла. Уверенную победу на этой дистанции одержала американка Кендра Хариссон (7,76), которая с результатом 7,75 секуунды является лидером сезона.

Белоруска Ирина Яколцевич на соревнованиях в Карлсруэ заняла 4-е место в прыжках с шестом, преодолев высоту 4,40 м.

Между тем во Франции на международных соревнованиях в помещении в Мондевиле Ирина Васьковская одержала победу в тройном прыжке, улетев на 13,61 м. Екатерина Поплавская в беге на 60 м с барьерами не смогла пройти в финал соревнований, финишировав 4-й в своем забеге (8,46 секунды).

Константин Боричевский, для которого выход в сектор стал первым в сезоне, стал 6-м в прыжках в длину с результатом 7,34 м.

 
 
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Белорусский прыгун в высоту Павел Селиверстов одержал победу на 3-м этапе соревнований IAAF World Indoor Tour в немецком Карлсруэ, показав лучший результат сезона в мире.

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