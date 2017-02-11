На этапе Кубка Европы в Раубичах белорусские фристайлисты завоевали 11 медалей, в том числе пять золотых.



Фото: Владимир Иванов, «Спортивная панорама»

Заключительный день соревнований на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике в Раубичах очень напоминал открытый чемпионат Беларуси, на котором главные роли исполняли хозяева. Индивидуальные медали в этот раз разыгрывались по итогам единственной попытки, которая одновременно являлась квалификацией для командного турнира.

Белорусские фристайлисты Павел Дик, Артем Башлаков и Илья Горелик целиком оккупировали мужской пьедестал.

У девушек победу одержала также белоруска — Анна Евсеенко, вместе с которой в призовую тройку вошли украинка Александра Шнип и немка Эмма Вайс.

И в командном турнире белорусам не оказалось равных: «золото» досталось второй сборной, «серебро» — первой и «бронза» — гостям из Казахстана.

Всего за три дня соревнований белорусские лыжные акробаты завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды.