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Концепт: как будет выглядеть обновленный Nokia 3310
Недавно
Один из популярных концептов оснастил оригинальную модель телефона 1,5-дюймовым цветным экраном, современным портом для зарядки и камерой, которую разместили на задней панели корпуса – при этом дизайн гаджета практически не претерпел изменений.
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Создатели ролика также решили добавить аппарату 8 ГБ собственной памяти, радио и аккумулятор на 1650 мАч, который сможет позволить ему продержаться в режиме ожидания до 235 часов.
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Совсем скоро состоится анонс обновленной легенды.
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