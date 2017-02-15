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Концепт: как будет выглядеть обновленный Nokia 3310

16.02.2017 12:33 — Разное | Tut.by  
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Недавно стало известно, что на выставке MWC 2017 компания HMD Global представит реинкарнацию популярнейшего в 2000-х годах сотового телефона – Nokia 3310. В Сети новость приняли очень тепло – энтузиасты сразу же начали придумывать, каким станет переизданная «легенда».

Один из популярных концептов оснастил оригинальную модель телефона 1,5-дюймовым цветным экраном, современным портом для зарядки и камерой, которую разместили на задней панели корпуса – при этом дизайн гаджета практически не претерпел изменений.

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Создатели ролика также решили добавить аппарату 8 ГБ собственной памяти, радио и аккумулятор на 1650 мАч, который сможет позволить ему продержаться в режиме ожидания до 235 часов. 

Читайте все новости о выставке MWC 2017 в специальном разделе на 42.TUT.BY.

 
Теги: Новости
 
 
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