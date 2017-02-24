

Дарья Домрачева

Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева признаны лучшими спортсменами по итогам 2015 и 2016 годов публичного конкурса "Триумф. Героям спорта".

Фамилию лучшего атлета объявил председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, пишет БЕЛТА.

В своем выступлении он высказал слова благодарности всем родителям воспитывающих атлетов, отметив, что эта номинация одна из самых важных, так как спортсмен отвечает и за себя, и за тренера, и должен оправдать надежды болельщиков.

Владислав Гончаров победил на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в прыжках на батуте, став в составе белорусской команды единственным золотым медалистом главных стартов четырехлетия.

"Этот приз - Оскар для атлета в белорусском спорте. Статуэтка даже похожа на известную кинематографическую награду. Честно говоря, волновался на счет своей торжественной речи, так как не всегда получается так красиво говорить при большом количестве людей, но справился", - рассказал Владислав Гончаров.

Лучшей спортсменкой признана биатлонистка Дарья Домрачева, которая после триумфа в 2014 году на зимних Играх в Сочи, смогла выиграть Большой хрустальный глобус в общем зачете Кубка мира сезона-14/15 годов, а в 2017-м, вернувшись из декретного отпуска, завоевала серебряную награду чемпионата мира в гонке преследования.

На данный момент Дарья Домрачева отправилась в Пхенчхан, где в начале марта состоится этап Кубка мира и обратилась ко всем болельщикам в видеообращении. "Спасибо всем, кто проголосовал за меня. На самом деле, признание болельщиков очень мотивирует и далее выступать, показывать высокие результаты", - отметила биатлонистка.

В номинации "Лучший тренер" победу праздновала Ольга Власова, личный тренер олимпийского чемпиона Владислава Гончарова. Лучшей командой по итогам 2015 и 2016 годов признана женская команда байдарки-четверки в составе Ольги Худенко, Маргариты Махневой, Марины Литвинчук и Надежды Лепешко, которая завоевала бронзовую награду на летних Играх в Рио-де-Жанейро, квартет также является чемпионом мира 2015 года.

Голосование по определению лучших атлетов проходило на протяжении января. Любой интересующийся спортом человек мог выбрать своих фаворитов в четырех номинациях "Лучшая команда", "Лучший тренер", "Лучший спортсмен" и "Лучшая спортсменка" по итогам 2015 и 2016 годов.

После подведения итогов голосования среди болельщиков, жюри конкурса определило лауреатов еще в четырех номинациях: "Результат года", "Прорыв года", "Самый яркий спортивный момент" и "За волю к победе".