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На 19 белорусских вокзалах появится бесплатный Wi-Fi
В холлах и залах ожидания железнодорожных вокзалов крупнейших городов Беларуси развернут зоны бесплатного Wi-Fi. Проект
Бесплатно в интернет смогут попасть посетители железнодорожных вокзалов в Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Бресте, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке.
Воспользоваться бесплатным Wi-Fi смогут абоненты любого мобильного оператора, которые пройдут авторизацию. Подключение будет возможно после подтверждения личности через SMS.
Хот-споты с интернетом появятся в залах ожидания и холлах вокзалов. Скоростной доступ в сеть обеспечат при помощи 4G и оптических каналов. Оператор сообщает, что проект реализуют к лету, не уточняя сроки.
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Воспользоваться бесплатным Wi-Fi смогут абоненты любого мобильного оператора, которые пройдут авторизацию.
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