В холлах и залах ожидания железнодорожных вокзалов крупнейших городов Беларуси развернут зоны бесплатного Wi-Fi. Проект запускает мобильный оператор МТС совместно с Белорусской железной дорогой.



Фото: spbdnevnik.ru

Бесплатно в интернет смогут попасть посетители железнодорожных вокзалов в Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Бресте, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке.

Воспользоваться бесплатным Wi-Fi смогут абоненты любого мобильного оператора, которые пройдут авторизацию. Подключение будет возможно после подтверждения личности через SMS.

Хот-споты с интернетом появятся в залах ожидания и холлах вокзалов. Скоростной доступ в сеть обеспечат при помощи 4G и оптических каналов. Оператор сообщает, что проект реализуют к лету, не уточняя сроки.