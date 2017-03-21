﻿ Саснович пробилась в основную сетку престижного теннисного турнира в Майами. 21.by
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Саснович пробилась в основную сетку престижного теннисного турнира в Майами

21.03.2017 22:55 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку престижного турнира категории «Премьер» (призовой фонд — 7 млн долларов) в Майами (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во втором раунде квалификации белоруска выиграла со счетом 6:4, 6:2 у соперницы из Польши Магды Линетт (№ 73 рейтинга WTA), которая располагается значительно выше Саснович (№ 120).

В первом круге квалификации минчанка была сильнее Элицы Костовой из Болгарии — 6:2, 0:6, 6:2.

Турнир категории «Премьер» в Майами стал удачным в прошлом году для ведущей белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Победа во Флориде в 2016-м позволила ей надолго обосноваться в десятке лучших игроков мирового тура.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку престижного турнира категории "Премьер" (призовой фонд - 7 млн долларов) в Майами (США).

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