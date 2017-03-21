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Консорциум из Беларуси претендует на строительство солнечного парка в украинской чернобыльской зоне

22.03.2017 23:45 — Разное | Ежедневник  
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Консорциум из Беларуси претендует на строительство солнечного парка в украинской чернобыльской зоне

greenbelarus.info

Группа компаний из Беларуси входит в число 52 претендентов, подавших заявки на объявленный украинской стороной международный тендер по созданию солнечного парка в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В частности, как сообщается на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины, недавно с представителями белорусского консорциума провел встречу глава этого ведомства Остап Семерак. Отмечено, что эта группа в свое время реализовала  проект по созданию парка возобновляемой энергии на белорусских территориях, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В число 52 претендентов, со слов министра, также находятся компании из  Дании, США, Китая, Германии, Франции и  Украины. Прием заявок завершился 1 марта этого года.  

«В первую очередь нам интересны компании, которые имеют опыт работы в этой сфере и могут инвестировать в развитие возобновляемой энергетики, а не искать на рынке финансовые ресурсы для того, чтобы попасть в проект», – сказал Министр экологии и природных ресурсов.

Кто именно подал заявку от Беларуси и с кем встречался украинский министр, не сообщается.

Известно, что самый крупный солнечный парк на территории Беларуси, пострадавшей от Чернобыля, летом прошлого года запустили белорусский оператор мобильной связи velсom и его партнеры. На сегодняшний день солнечная электростанция, возведенная возле Брагина, является крупнейшей в этой направлении. Электростанция занимает площадь свыше 41 гектара, а ее номинальная мощность достигает рекордных для белорусских гелиоустановок 18,48 МВт. Как отмечал velcom, «проект служит примером альтернативного освоения пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий».

«Солнечный парк должен вдохнуть жизнь в территории, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и стать примером того, как загрязненные земли могут быть использованы в коммерческой деятельности и приносить пользу местной экономике», – говорилось в пресс-релизе, выпущенном к запуску солнечной электростанции.

 
 
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