«Говорить об изменениях и планах по развитию общественного транспорта сложно, потому что денег в бюджете для этого нет», — заявил на конференции по устойчивой городской мобильности заместитель начальника отдела организации перевозок ГУ «Столичные транспорт и связь» Кирилл Синютич.

В Минске до 2020 года действует концепция повышения качества услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом.

— Нам нужно увеличить скорость движения общественного транспорта и обновлять подвижной состав, чтобы создать пассажирам комфортные условия. На сегодня средний возраст троллейбусов и автобусов в Минске — 7 лет, — сказал Кирилл Синютич.

Ранее планировалось ежегодно обновлять подвижной состав по несколько единиц. Но финансирования на обновление у городских властей нет.

— После проверок перевозчиков контролирующими органами выяснилось, что около 30% техники не задействовано. Поэтому руководство города приняло решение, что в этом году из техники будет приобретено лишь несколько электробусов. Может быть, это принесет экономические выгоды, но с точки зрения улучшения комфортности пассажиров эти моменты не рассматриваются.

Также предполагалось, что скорость общественного транспорта увеличится до 25 км/ч за счет новых средств организации движения: выделения полос общественному транспорту, предотвращению стоянки в первой полосе стороннего транспорта и др. Сегодня средняя скорость движения автобусов и троллейбусов в Минске составляет 15−18 км/ч, метро — 45 км/ч, личного транспорта — 30 км/ч.

— Люди часто предпочитают ездить на маршрутках, так как до нужного места можно добраться быстрее и без пересадок. Например, на общественном транспорте в час пик от Оперного театра до площади Богушевича можно ехать и все 20 минут, а при свободной дороге это же расстояние можно проехать за 7 минут.