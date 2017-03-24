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Спортобзор: новый тренер белорусских футболистов и новости биатлона

25.03.2017 09:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Традиционно с наступлением теплых дней главным спортивным событием становится футбол. Белорусская сборная проводит первый официальный матч в рамках квалификационного раунда перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года. Плюс ко всему, официально вступил в должность новый главный тренер белорусской футбольной сборной Игорь Криушенко. Он уже успел дать пресс-конференцию по поводу предстоящей игры.

"Я был на его пресс-конференции. У Игоря Николаевича отличное, боевое настроение. Он сказал, что перед матчем не испытывает ни капли волнения, и старается это чувство передать и футболистам" — рассказал спортивный обозреватель Sputnik Беларусь Максим Костьян.

Сборная нашей страны сразится со сборной Швеции, и нам нужна только победа в первом матче пятого тура квалификации на Чемпионат мира-2018. Матч состоится сегодня, 25 марта в 20.00 по белорусскому времени. Ранее наша сборная провела две игры вничью и две проиграла. Сборная Беларуси по результатам жеребьевки в июле 2016 года попала в группу "А" европейской части квалификации. Ее еще называют "группой смерти" из-за сильных и авторитетных соперников: Швеция, Нидерланды, Люксембург, Болгария и Франция.

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о возможном завершении спортивной карьеры после зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. По словам спортсмена, он собирается больше времени уделять семье и своим двум детям. Фуркад заявил, что уже выиграл все, что возможно, и пора заняться чем-то другим. 

Спортобзор: новый тренер белорусских футболистов и новости биатлона
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Фуркад заговорил о завершении карьеры после Олимпиады-2018

"Последний этап Кубка мира показал, что кто-то может и становится медленнее, но только не Мартен Фуркад", — отметил Максим Костьян.

Напомним, что на недавнем масс-старте в Холменколлене Фуркад занял первое место, несмотря на то, что забыл зарядить обоймы, и обнаружил это уже после старта. Но сумел отыграть потерянное время. Мартен Фуркад — двукратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира и шестикратный обладатель Большого Хрустального глобуса.

Еще одно событие из мира биатлона состоится на уходящей неделе. В воскресенье, 26 марта в Мурманске завершатся пятые всероссийские детские соревнования "Кубок Анны Богалий — SKIMIR". Почетными гостями соревнований станут олимпийские чемпионы Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, они примут участие в церемонии награждения победителей. Они уже во второй раз принимают участие в этом мероприятии.

Обзор наиболее заметных спортивных событий уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.     

 
 
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Квалификационный матч белорусской футбольной сборной на Чемпионат мира по футболу 2018 года, новый главный тренер белорусских футболистов и последние события из...

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