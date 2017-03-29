|
В Эстонии пенсионерку по прозвищу "Субарик" признали самым опасным водителем в стране
На эстонском общественном телеканале ETV вышел сюжет о «самом опасном участнике дорожного движения Эстонии». Его главная героиня — пенсионерка из Ласнамяэ Валентина Терехова, которую пользователи интернета окрестили «Субарик», сообщает
Около года назад активисты создали в сети Facebook группу «
За последние 4,5 года по вине Валентины произошло 20 страховых случаев, в связи с чем ее платежи по страховке составляют 1600 евро в год. Согласно официальным данным, с 2012 года по настоящее время Валентина Терехова совершила больше всего аварий в стране.
Хотя в тяжелых ДТП женщина не участвовала, многие считают, что ее необходимо лишить прав. Однако полиция разводит руками: по закону это возможно лишь в ходе судебного разбирательства, то есть крупной аварии, сообщает
«Это были страховые случаи. Люди договаривались на месте. Одна из сторон брала на себя вину, и случаи рассматривали страховые компании», — объясняет руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.
Терехова водит машину с 2006 года, и сегодня она недоумевает, чем заслужила такое отношение окружающих. «Я что, убила кого-то, разбила машину? Ничего этого нет. Вообще, это их дело. Мне все равно, пусть они говорят, что хотят», — прокомментировала пенсионерка.
Журналисты даже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние 4,5 года по вине Валентины произошло 20 страховых случаев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии