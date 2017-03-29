На эстонском общественном телеканале ETV вышел сюжет о «самом опасном участнике дорожного движения Эстонии». Его главная героиня — пенсионерка из Ласнамяэ Валентина Терехова, которую пользователи интернета окрестили «Субарик», сообщает Delfi .





Около года назад активисты создали в сети Facebook группу « СтопСубарик », участники которой делятся друг с другом информацией и фотографиями Валентины на дорогах. Сообщество насчитывает уже более 2500 членов, и все они недовольны совершаемыми пенсионеркой на дорогах опасными маневрами.

За последние 4,5 года по вине Валентины произошло 20 страховых случаев, в связи с чем ее платежи по страховке составляют 1600 евро в год. Согласно официальным данным, с 2012 года по настоящее время Валентина Терехова совершила больше всего аварий в стране.

Хотя в тяжелых ДТП женщина не участвовала, многие считают, что ее необходимо лишить прав. Однако полиция разводит руками: по закону это возможно лишь в ходе судебного разбирательства, то есть крупной аварии, сообщает ERR .

«Это были страховые случаи. Люди договаривались на месте. Одна из сторон брала на себя вину, и случаи рассматривали страховые компании», — объясняет руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Терехова водит машину с 2006 года, и сегодня она недоумевает, чем заслужила такое отношение окружающих. «Я что, убила кого-то, разбила машину? Ничего этого нет. Вообще, это их дело. Мне все равно, пусть они говорят, что хотят», — прокомментировала пенсионерка.

Журналисты даже организовали для Валентины специальный мини-экзамен по вождению, который продемонстрировал, какие типичные ошибки она совершает. Женщина пообещала их исправить.