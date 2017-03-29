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Экс-руководителю Дзержинского района дали 20 лет за убийство бывшей жены

30.03.2017 21:08 — Разное | Ежедневник  
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Экс-руководителю Дзержинского района дали 20 лет за убийство бывшей жены

Минский областной суд вынес приговор экс-главе Дзержинского района Владимиру Ткачеву, который жестоко убил бывшую жену. Обвиняемого приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Ранее родные жертвы рассказывали, что на теле убитой эксперты насчитали 44 ножевых ранения.
Экс-главе Дзержинского района Владимиру Ткачеву 67 лет. По его просьбе заседание велось в закрытом режиме.

Его судили по ч. 1 ст. 154 (Истязание), ч. 2 ст. 377 (Хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст. 186 (Угроза убийством), п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное с особой жестокостью). Санкция последней из статей — вплоть до пожизненного заключения или расстрела. Однако с учетом возраста обвиняемого смертная казнь ему не грозила.

Суд приговорил Владимира Ткачева к 20 годам в исправительной колонии строгого режима. По ч. 2 ст. 377 его оправдали — вина доказана не была. Оксане Базык, дочери погибшей, Ткачев должен выплатить 30 тысяч рублей. В доход государства будет конфискован автомобиль Пежо и более 2000 рублей.

Напомним, трагедия, за которую судили Ткачева, произошла в августе 2016-го в торговом центре Фаниполя. Его бывшая жена Любовь Ткачева была индивидуальным предпринимателем и держала несколько «точек». Днем Владимир Ткачев пришел к ней в бутик. По словам обвиняемого, между ними возникла ссора, во время которой он нанес бывшей жене множество ножевых ран.

Следователи выяснили: когда Ткачевы жили вместе, супруг «систематически истязал жену, умышленно причиняя ей боль и страдания». А после того, как она переехала, караулил ее, через угрозы пытался восстановить отношения. А чтобы Любовь Ивановна не продала дом, похитил документы на собственность, пишет tut.by.
 

 
 
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Минский областной суд вынес приговор экс-главе Дзержинского района Владимиру Ткачеву, который жестоко убил бывшую жену. Обвиняемого приговорили к 20 годам колонии...

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