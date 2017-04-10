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Депутаты "Единой России" предложили разрешить полиции стрелять по толпе

11.04.2017 20:48 — Разное | Ежедневник  
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Депутаты "Единой России" предложили разрешить полиции стрелять по толпе

Единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев внесли в Думу законопроект, расширяющий полномочия полицейских. В документе, в частности, предлагается в определенных случаях разрешить применение огнестрельного оружия при скоплении людей.

С аналогичной инициативой уже выступали депутаты прошлого созыва из комитета по безопасности во главе с Ириной Яровой, которая на тот момент возглавляла его. Документ подвергся критике правозащитников. В итоге он не был рассмотрен даже самим комитетом, напоминает ВВС.

Пискарев и Валеев, которые сейчас руководят думским комитетом по безопасности, предлагают разрешить открывать огонь в толпе "в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти".

Ранее такие полномочия уже получили сотрудники ФСБ России и Росгвардии.

 
 
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Единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев внесли в Думу законопроект, расширяющий полномочия полицейских. В документе, в частности, предлагается в определенных...

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