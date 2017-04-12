Межпланетная станция Cassini обнаружила, что водяные струи, извергаемые из недр Энцелада, содержат до 1,4 процента молекулярного водорода и до 0,8 процента углекислого газа. Эти соединения являются критически важными для биосинтеза метана микроорганизмами и показывают, что в подповерхностном океане спутника Сатурна присутствуют гидротермальные источники. Соответствующее исследование американских ученых опубликовано в журнале Science , передает Lenta.ru .



Энцелад. Изображение: NASA / gizmodo.com

Изученный образец также содержит 96−99 частей воды (по объему), 0,1−0,3 части метана и 0,4−1,3 части аммиака. Аномально высокое содержание молекулярного водорода означает, что в недрах спутника Сатурна нарушено термодинамическое равновесие. Ученые полагают, что наиболее правдоподобным объяснением этого можно считать наличие в подповерхностном океане Энцелада гидротермальных источников, вблизи которых происходят химические реакции между минеральными породами и органической материей.

На Земле подобные процессы поддерживают существование в глубинах океанов экосистем анаэробных архей — примитивных микробов, получающих энергию без доступа кислорода. Пробы водяных струй научный инструмент INMS (Ion and Neutral Mass Spectrometer) станции Cassini взял в 2015 году во время ближайшего пролета от Энцелада.

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна. Вокруг планеты луна обращается за 32,9 часа. Радиус Энцелада примерно в 25, а масса — в 200 тысяч раз меньше, чем у Земли.

У луны крайне разреженная атмосфера, а под водяной мантией — твердое силикатное ядро. Поверхность на севере покрыта кратерами, на юге их намного меньше (там наблюдаются необычные трещинные образования — «тигровые полосы», являющиеся источниками криовулканизма). Под ледяной поверхностью Энцелада есть океан. Химический состав выбросов криовулканов спутника свидетельствует, что его недра благоприятны для зарождения и развития жизни, а внутри океана, вероятно, гидротермальная активность нагревает воду до 90 градусов по Цельсию.

Миссия Cassini считается самой успешной программой НАСА по исследованию планеты Солнечной системы. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Миссия запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.

Финал миссии запланирован на 15 сентября 2017 года. В этот день Cassini должна быть затоплена в атмосфере Сатурна. Такой способ уничтожения аппарата позволит предотвратить возможное биологическое загрязнение наземными материалами Энцелада и Титана — спутников планеты, где ученые не исключают наличие примитивной жизни.

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