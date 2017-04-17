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Столичный ТЦ "Импульс" и еще несколько зданий на пл. Коласа продали частным инвесторам

17.04.2017 23:31 — Разное | Tut.by  
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Часть зданий на пл. Якуба Коласа в Минске продана частным инвесторам. Об этом сообщает БЕЛТА.


Фото с сайта mpovt.by

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«Проданы объекты, предусмотренные распоряжением от 27 мая 2017 года. Речь идет о здании торгового центра „Импульс“, а также примыкающим к нему объектам. Покупателями стали два инвестора частной формы собственности, резиденты Беларуси», — сказал председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

Согласно распоряжению, территорию планируется осваивать комплексно. Минский горисполком разрабатывает концепцию освоения всего квартала, общее направление которого — инновационная площадка с акцентом на разработку программного обеспечения, внедрение наукоемких технологий. Здесь также разместятся объекты торговли и обслуживания. Заключенные договоры как раз предусматривают использование приобретенных зданий для целей, связанных, в частности, с торговлей, оказанием различных услуг, общепитом. Таким образом, будет обеспечено комплексное освоение территории.

Кроме того, распоряжением дано поручение найти инвесторов на четыре объекта в районе пл. Якуба Коласа по улице Кульман, 1. Сейчас проводится работа по изучению спроса на эти объекты. Основные направления — наукоемкие технологии, разработка программного обеспечения.

Как сообщалось ранее, 15 ноября прошлого года на совещании у президента было принято решение передать Парку высоких технологий часть неэффективно используемых территорий в границах улиц Кульман, Якуба Коласа и Веры Хоружей. Речь шла о территории МПОВТ, или бывшего завода вычислительной техники имени Орджоникидзе.

ПВТ заявил о намерении вложить в развитие данного комплекса около 30 млн рублей, или около 15 млн долларов. Определенный интерес парка к этой территории заключается еще и в близости к базовым вузам, с которыми работает ПВТ.

Председатель Госкомимущества Гаев заверил, что интересы всех субъектов, которые уже находятся и работают на этой территории, будут обязательно соблюдены с позиции законодательства.

Но продавать ТЦ «Импульс» тогда не планировали.

 
Теги: Минск
 
 
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Покупателями стали два инвестора частной формы собственности, резиденты Беларуси.

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