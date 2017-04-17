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Столичный ТЦ "Импульс" и еще несколько зданий на пл. Коласа продали частным инвесторам
Часть зданий на пл. Якуба Коласа в Минске продана частным инвесторам. Об этом сообщает
«Проданы объекты, предусмотренные распоряжением от 27 мая 2017 года. Речь идет о здании торгового центра „Импульс“, а также примыкающим к нему объектам. Покупателями стали два инвестора частной формы собственности, резиденты Беларуси», — сказал председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.
Согласно распоряжению, территорию планируется осваивать комплексно. Минский горисполком разрабатывает концепцию освоения всего квартала, общее направление которого — инновационная площадка с акцентом на разработку программного обеспечения, внедрение наукоемких технологий. Здесь также разместятся объекты торговли и обслуживания. Заключенные договоры как раз предусматривают использование приобретенных зданий для целей, связанных, в частности, с торговлей, оказанием различных услуг, общепитом. Таким образом, будет обеспечено комплексное освоение территории.
Кроме того, распоряжением дано поручение найти инвесторов на четыре объекта в районе пл. Якуба Коласа по улице Кульман, 1. Сейчас проводится работа по изучению спроса на эти объекты. Основные направления — наукоемкие технологии, разработка программного обеспечения.
Как сообщалось ранее, 15 ноября прошлого года на совещании у президента
ПВТ заявил о намерении вложить в развитие данного комплекса около 30 млн рублей, или около 15 млн долларов. Определенный интерес парка к этой территории заключается еще и в близости к базовым вузам, с которыми работает ПВТ.
Председатель Госкомимущества Гаев заверил, что интересы всех субъектов, которые уже находятся и работают на этой территории, будут обязательно соблюдены с позиции законодательства.
Но продавать ТЦ «Импульс» тогда
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Покупателями стали два инвестора частной формы собственности, резиденты Беларуси.
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