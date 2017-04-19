Инцидент произошел в деревне возле британского города Дорчестер. Корова забрела в сад местного жителя, упала в заполненный водой бассейн и не смогла выбраться из него.

На помощь животному пришли мужчины, которые вывели корову на менее глубокое место, чтобы она не утонула, и ждали приезда спасателей.

Приехавшие на место сотрудник службы спасения не смогли самостоятельно вытащить корову из бассейна и прибегли к помощи спесредств.