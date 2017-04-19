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Семеро смелых: спасатели вытащили корову из деревенского бассейна
19.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в деревне возле британского города Дорчестер. Корова забрела в сад местного жителя, упала в заполненный водой бассейн и не смогла выбраться из него.
На помощь животному пришли мужчины, которые вывели корову на менее глубокое место, чтобы она не утонула, и ждали приезда спасателей.
Приехавшие на место сотрудник службы спасения не смогли самостоятельно вытащить корову из бассейна и прибегли к помощи спесредств.
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Семеро спасателей вытащили упавшую в бассейн корову. Смотрите кадры спасательной операции.
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