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Семеро смелых: спасатели вытащили корову из деревенского бассейна

19.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в деревне возле британского города Дорчестер. Корова забрела в сад местного жителя, упала в заполненный водой бассейн и не смогла выбраться из него.

Семеро смелых: спасатели вытащили корову из деревенского бассейна
© RUPTLY.
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На помощь животному пришли мужчины, которые вывели корову на менее глубокое место, чтобы она не утонула, и ждали приезда спасателей.

Приехавшие на место сотрудник службы спасения не смогли самостоятельно вытащить корову из бассейна и прибегли к помощи спесредств.

 
 
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Семеро спасателей вытащили упавшую в бассейн корову. Смотрите кадры спасательной операции.

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