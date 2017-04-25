﻿ Uber создаст летающее такси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Uber создаст летающее такси

26.04.2017 12:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Uber создаст летающее такси

osenat.fr

Компания Uber, специализирующаяся на онлайн-заказах такси, объявила о планах представить к 2020 году рабочую модель летающего транспортного средства.

Об этом сообщает  Lenta.ru со ссылкой на USA Today.

«Городская авиация — это естественный следующий шаг для Uber», — отметил главный представитель по продуктам Джефф Холден.

Он добавил, что компания стремилась дать людям больше свободного времени, а также снизить загруженность на дорогах и уровень загрязненности окружающей среды. В связи с этим Uber работает, чтобы создать реальность «Нажми кнопку, получи полет», отметил Холден.

Компания готовит новую модель транспортного средства к выставке World Expo-2020 в Дубае.

Онлайн-сервис по заказу такси Uber работает в 570 городах почти в 70 странах.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Uber, специализирующаяся на онлайн-заказах такси, объявила о планах представить к 2020 году рабочую модель летающего транспортного средства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС о пожаре в Могилеве: все началось с возгорания сухой травы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика