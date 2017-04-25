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Uber создаст летающее такси
26.04.2017 12:03 — Разное | Ежедневник
osenat.fr
Компания Uber, специализирующаяся на онлайн-заказах такси, объявила о планах представить к 2020 году рабочую модель летающего транспортного средства.
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Компания Uber, специализирующаяся на онлайн-заказах такси, объявила о планах представить к 2020 году рабочую модель летающего транспортного средства.
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