Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко разгромил «Локомотив» в матче 25-го тура российской премьер-лиги и до 8 матчей увеличил беспроигрышную серию со времени прихода белорусского специалиста к штурвалу армейской команды.

Под началом Виктора Гончаренко ЦСКА одержал пять побед и трижды сыграл вничью (разница забитых и пропущенных мячей 14−2).

ЦСКА — «Локомотив» — 4:0

Голы: 1:0 — Дзагоев (11, пас — Витиньо), 2:0 — Витиньо (39, пас — Ионов), 3:0 — Головин (45, пас — Витиньо), 4:0 — Натхо (52, пас — Марио Фернандес).

Удары: 12−8.

Удары в створ ворот: 7−5.

Владение мячом: 46% — 54%.

Гончаренко обновил свой же рекорд для тренеров-новичков ЦСКА по числу беспроигрышных матчей с момента вступления в должность.

Предыдущий рекорд принадлежал Валерию Газзаеву и Артуру Жорже. Под руководством Газзаева в 2002 году ЦСКА в первых 6 матчах одержал пять побед и один раз сыграл вничью, а в 2004-м вместе с Жорже москвичи в первых шести играх добились двух побед и четырех ничьих. Однако в седьмых матчах под руководством этих специалистов ЦСКА проигрывал.

С 50 очками в 25 поединках ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, на 7 очков отставая от лидирующего московского «Спартака». Уже в следующем туре, 30 апреля, у команды Виктора Гончаренко будет шанс сократить отставание — два лидера встретятся друг с другом.