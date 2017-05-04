Вейкбординг по-кыргызски: конь, кыргыз-экстремал и горная река

В сети набирает популярность видео, на котором молодой экстремал из Кыргызстана Алмаз Смайлкулов катается на доске по горной реке не совсем обычным образом.

"Это максимально опасно. Вы представляете: это либо против течения, либо по течению. У тебя там везде камни. Тем более катание идет не за лебедкой, как мы привыкли, а именно за лошадью. А лошадь — она непредсказуема. Это же живое существо. Все, что мы делаем, — все опасно", — рассказал Смайкулов.

По словам спортсмена (Смайкулов является трехкратным чемпионом России по кабельному вейкборду), эмоции, которые он получает от катания, помогают ему "жить в этом непростом и суровом мире".