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Вейкбординг по-кыргызски: конь, кыргыз-экстремал и горная река
04.05.2017 22:08 — Разное | Sputnik Беларусь
В сети набирает популярность видео, на котором молодой экстремал из Кыргызстана Алмаз Смайлкулов катается на доске по горной реке не совсем обычным образом.
"Это максимально опасно. Вы представляете: это либо против течения, либо по течению. У тебя там везде камни. Тем более катание идет не за лебедкой, как мы привыкли, а именно за лошадью. А лошадь — она непредсказуема. Это же живое существо. Все, что мы делаем, — все опасно", — рассказал Смайкулов.
По словам спортсмена (Смайкулов является трехкратным чемпионом России по кабельному вейкборду), эмоции, которые он получает от катания, помогают ему "жить в этом непростом и суровом мире".
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Кыргызский экстремал Алмаз Смайлкулов прокатился на доске по горной реке Кара-Балта. Смотрите на видео, как конь протащил мужчину на вейкборде по реке.
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