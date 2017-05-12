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Латышский парашютист впервые в мире прыгнул с дрона

12.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Квадрокоптер произвела латвийская компания Aerones, которая специализируется на изготовлении дронов большой грузоподъемности. Прыгнул с беспилотника спортсмен Ингус Аугсткалнс, предварительно поднявшийся на 330 метров. 

По информации компании, квадрокоптер стартовал со 120-метровой телекоммуникационной вышки, чтобы минимизировать риск травмирования парашютиста.

 
 
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Первый в мире прыжок с парашютом с дрона был проведен в Латвии 12 мая. Смотрите на видео, как готовили специальный беспилотный аппарат для рекордного прыжка.

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