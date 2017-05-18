Видеофакт: барабанщицы и черлидерши выступили на слете пионеров

Слет пионеров "Всегда готов" посвящен 95-летию пионерского движения. На торжественном открытии зрителям продемонстрировали флаг-шоу и плац-парад.

"Ребята продолжают все те же традиции: помогают бабушкам, учат малышей, как нужно себя вести, ведь это общечеловеческие ценности, к этому нужно призывать наших детей сегодня", – рассказала председатель Центрального совета общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Виктория Меннанова.

В рамках слета также пройдет выставка "Пионерия – чудесная страна", где будут показаны коллекции пионерских значков и нашивок, открыток, марок, а также знамен.