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Видеофакт: барабанщицы и черлидерши выступили на слете пионеров
19.05.2017 18:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Слет пионеров "Всегда готов" посвящен 95-летию пионерского движения. На торжественном открытии зрителям продемонстрировали флаг-шоу и плац-парад.
"Ребята продолжают все те же традиции: помогают бабушкам, учат малышей, как нужно себя вести, ведь это общечеловеческие ценности, к этому нужно призывать наших детей сегодня", – рассказала председатель Центрального совета общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Виктория Меннанова.
В рамках слета также пройдет выставка "Пионерия – чудесная страна", где будут показаны коллекции пионерских значков и нашивок, открыток, марок, а также знамен.
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В Минском государственном Дворце детей и молодежи проходит слет пионеров "Всегда готов". Смотрите на видео Sputnik, как пионерки-барабанщицы и черлидерши открывали...
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