Организаторы теннисного турнира на Мальорке объявили об участии Азаренко

Возвращение в тур после родов экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко состоится на травяном турнире на Мальорке (призовой фонд — $ 226,750 тыс.), который пройдет с 18 по 25 июня. Об участии белоруски в нем сообщает официальный твиттер соревнований.

Who is coming to the @MallorcaOpen ? YES! @vika7 #Azarenka ! #dontcallitacomeback