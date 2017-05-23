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Организаторы теннисного турнира на Мальорке объявили об участии Азаренко

24.05.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
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Возвращение в тур после родов экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко состоится на травяном турнире на Мальорке (призовой фонд — $ 226,750 тыс.), который пройдет с 18 по 25 июня. Об участии белоруски в нем сообщает официальный твиттер соревнований.

Напомним, что 22 мая Вика Азаренко заявила о том, что готова сыграть накануне Уимблдонского турнира, который стартует 3 июля.

— У меня есть несколько хороших новостей, — написала Вика в твиттере. — Я добилась прогресса в тренировках и чувствую себя готовой к соперничеству. К тому же, малыш Лео говорит, что хочет увидеть Лондон и Уимблдон. В ближайшие дни я окончательно сформирую свой календарь. Накануне старта соревнований в Уимблдоне я уже запланировала участие в одном из травяных турниров. Буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку! Скоро увидимся.


Фото: instagram.com/vichka35

Виктория Азаренко стала мамой 20 декабря 2016 года. Новорожденный появился на свет в Соединенных Штатах Америки и получил имя Лео Александр.

В мировом рейтинге Азаренко занимает 972-ю строчку. Лучшая из белорусок — Александра Саснович (WTA 96). Далее расположились Арина Соболенко (WTA 115), Ольга Говорцова (WTA 142) и Вера Лапко (WTA 252).

 
Теги: Новости
 
 
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Возвращение в тур после родов экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко состоится на турнире на Мальорке, который пройдет с 18 по 25 июня. Об участии белоруски в нем...

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