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Минск и две области закончили первый квартал с профицитом бюджета
24.05.2017 15:14 — Разное | Ежедневник
yastrebov.ru
Бюджетный профицит по итогам первого квартала образовался у Минска, а также у Минской и Гродненской областей.
По данным Минфина, профицит бюджета Минска составил 126,7 млн рублей, Минской области – 32,3 млн рублей и Гродненской – 7,6 млн рублей.
Самый большой дефицит в этом периоде получился в бюджете Витебской области (17,1 млн рублей). Далее следуют: Брестская область – 16,5 млн рублей, Гомельская – 12,3 млн рублей и Могилевская – 6,6 млн рублей.
Общий профицит бюджета за первый квартал 2017 года составил 114,1 млн рублей.
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Бюджетный профицит по итогам первого квартала образовался у Минска, а также у Минской и Гродненской областей.
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