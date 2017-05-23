Минск и две области закончили первый квартал с профицитом бюджета

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Бюджетный профицит по итогам первого квартала образовался у Минска, а также у Минской и Гродненской областей.

По данным Минфина, профицит бюджета Минска составил 126,7 млн рублей, Минской области – 32,3 млн рублей и Гродненской – 7,6 млн рублей.

Самый большой дефицит в этом периоде получился в бюджете Витебской области (17,1 млн рублей). Далее следуют: Брестская область – 16,5 млн рублей, Гомельская – 12,3 млн рублей и Могилевская – 6,6 млн рублей.

Общий профицит бюджета за первый квартал 2017 года составил 114,1 млн рублей.