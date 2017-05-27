Ситуация sos: 4 пункта, которые помогут вам решить любой конфликт с любимым мужчиной

«И жили они долго и счастливо…». Эту фразу, пожалуй, можно отнести только к красивым хэпи-эндам в романтических мелодрамах. В детстве мы мечтали о роскошной свадьбе, белом платье, прекрасном мужчине и счастливом браке на всю жизнь. Но, увы и ах, этот самый «счастливый брак на всю жизнь» многим только представляется, а на практике…

Любовная лодка вдребезги разбилась о семейный быт. Это выражение для многих пар стало судьбоносным. Все чаще супруги жалуются, что семейные конфликты возникают буквально на пустом месте.

Если провести анализ семейных «разборок», то львиная доля имеет один корень. Более того, скандалов можно было бы легко избежать. Но как? Разобраться попытается психолог, консультант по семейным отношениям Елена Арещенко:

— Вы ссоритесь, потому что вы разные люди со своей жизнью и потребностями, а не романтическое одно целое, как ожидалось в девичьих мечтах. В любых долгосрочных отношениях ссоры будут. И это нормально! Вопрос состоит в том, не «что делать, чтобы их не было», а как их проходить вместе так, чтобы и вам, и с вами хотелось оставаться в отношениях.

Поводов для ссор, если обобщить, не так уж много, как многим кажется.



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1. Партнер не оправдывает ваших ожиданий. Случается, что вы сами додумываете, что будет делать возлюбленный, если он вас любит, как он обязан поступать в тех или иных ситуация. А в итоге злитесь на несовпадение реальности с вашими ожиданиями. Например, выбирая «домашнего» нелюдимого парня, некоторые девушки довольны, конечно, надежным тылом, но злятся, если он не хочет пойти с ними на вечеринку, корпоратив, свадьбу подруги, и прямо требуют, чтобы он во что бы то ни стало составил компанию.

2. Партнер нарушает ваши личные границы. Например, вам нужно побыть одной после тяжелого рабочего дня, а партнер может об этом не знать и настойчиво докучать разговорами, предложениями на вечер. Профилактикой, конечно, станут разговоры о вашем личном пространстве, этакая «инструкция» по общению с вами. К слову, весьма эффективная практика!

3. Причина ссор может быть в непроясненных ролях внутри ваших отношений. Партнеров могут не устраивать их семейные роли или представления об «обязанностях» друг друга в отношениях могут очень разниться. Возможно, один из партнеров не понимает, чего хочет или ждет от него другой, или же они рассматривают друг друга как конкурентов, а не как пару. Все это может не быть достаточно очевидным, а создавать дополнительное напряжение, что зачастую вызывает раздражение и срывы в конфликты.

4. Иногда сложно открыто сказать любимому, что вас действительно беспокоит. Это те случаи, когда вы не можете в чем-то признаться даже себе и маскируете это под другим. К примеру, это может быть ревность, скрытая за упреками «ты мало проводишь со мной времени», стыд за себя — за придирками к внешности или образу жизни другого. Как в старом анекдоте: «Хотел спросить, куда жена вечно девает соль, а случайно сказал, что она испортила мне всю жизнь!».

5. Временами сложно понять, из-за чего вы ссоритесь, а на проверку оказывается, что вы злитесь или расстроены по другому поводу. Что весь день закипали, а дали разрядку к вечеру. Классическая история, когда начальник отчитал подчиненного, тот, придя домой, придрался к супруге, а дети без повода остались в наказание без десерта.



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Так как же можно избежать постоянных скандалов в паре? Легче переживать ссоры в отношениях помогает налаженная коммуникация. Для нее как минимум нужно три фактора:

Понимать собственные потребности. Стараться объективно рассматривать своего собеседника и его чувства — видеть не только свои переживания, фантазии о нем и сложившейся ситуации. Давать себе отчет в том, как на данный момент выстраивается ваше общение.

Выразить доступно свою позицию помогает технология «Я-высказывания». Разговор становится более открытым, ясным для вас и, при этом, оставляет место для собеседника в разговоре, позволяет осознавать, как вы выстраиваете диалог. Вот последовательность «Я-высказывания»:

1. Назовите факты. Постарайтесь безоценочно описать произошедшее: «Когда ты сказал мне, что тебе надоело проводить время вдвоем, я расплакалась».

2. Опишите то, что вы чувствуете. Выразите, не обвиняя, свои чувства, касающиеся этого факта — «я чувствую». Например: «При этом я почувствовала боль. Я обиделась». Также опишите телесные ощущения, касающиеся этих чувств — «я ощущаю». Например: «У меня защипало в носу, появился ком в горле и захотелось расплакаться».

3. Объясните причину. Сообщите о своих мыслях, предположениях, гипотезах, фантазиях, интерпретациях, идеях по этому поводу — «я думаю», «я предполагаю», «мне кажется». То есть с обязательной условностью и ссылкой на себя. Например: «Мне показалось, что тебе уже не хочется быть со мной, что я тебе надоела, что, возможно, у тебя есть другая».

4. Выскажите пожелания или намерения — «я бы хотела». К примеру: «Мне хотелось бы, чтобы ты пояснял, что с тобой происходит и что именно ты имел ввиду, когда сказал это. А еще, если сможешь, не повышай при этом голос».

Конечно, достаточно сложно точно соблюдать эту схему, когда верх берут эмоции, и не одна технология в живом общении не срабатывает на все 100 без погрешностей. Но если это касается важного или щекотливого вопроса, если это может задеть ваши чувства или спровоцировать конфликт с любимым, то лучше ей воспользоваться. Или применить хотя бы самые важные ее аспекты: сообщать партнеру о себе, не обвинять и не требовать, а рассказывать о том, что лично с вами происходит, позволив человеку самому решать, как поступать в этой ситуации.