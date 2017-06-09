Дума РФ решит вопрос белорусских водительских прав после лета

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Госдума РФ рассмотрит поправки в закон, согласно которым белорусским водителям можно будет использовать национальные удостоверения на территории России, после летних каникул.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусам-водителям разрешат работать в РФ с национальными правами

Ранее посол РФ в Беларуси Александр Суриков анонсировал, что белорусским водителям можно будет работать в России с белорусскими правами.

"В России, чтобы осуществлять работу на транспорте, надо иметь российские права. Дума выйдет после летнего периода и примет поправки, исключающие необходимость получать российские права для работы на территории России для граждан стран Евразийского экономического союза, в том числе, конечно, Беларуси", — пояснил Суриков.

На ближайшем заседании Совмина Союзного государства, которое должно пройти в Санкт-Петербурге, примут временный акт, исключающий требование получать российские права для белорусов.

С 1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий работать профессиональным водителям на территории РФ с национальными правами. Эта норма затронула белорусов, которые работают в российских транспортных компаниях. По неофициальной оценке, запрет привел к тому, что многие белорусы лишились в России работы.