Генералы своих судеб: выпускники академии МВД получили дипломы

Церемония выпуска молодых лейтенантов академии МВД прошла в Минске на площади Государственного флага.

С окончанием академии вчерашних курсантов поздравили министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант Игорь Шуневич, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич.

После получения дипломов, следуя давней офицерской традиции, молодые лейтенанты подбрасывали в воздух монетки на удачу, котрые потом с удовольствием собирали присутствовавшие на площади дети. И впервые в истории выпускников академии это были белорусские монеты.