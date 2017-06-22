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Генералы своих судеб: выпускники академии МВД получили дипломы

23.06.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Церемония выпуска молодых лейтенантов академии МВД прошла в Минске на площади Государственного флага.

С окончанием академии вчерашних курсантов поздравили  министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант Игорь Шуневич, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич.

После получения дипломов, следуя давней офицерской традиции, молодые лейтенанты подбрасывали в воздух монетки на удачу, котрые потом с удовольствием собирали присутствовавшие на площади дети. И впервые в истории выпускников академии это были белорусские монеты.

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественный выпуск молодых лейтенантов, закончивших академию МВД, прошел на площади Государственного флага в Минске.

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