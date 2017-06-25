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Покинувший минское "Динамо" Крэйг Вудкрофт нашел новую работу
Бывший наставник минского «Динамо» канадец Крэйг Вудкрофт, с которым белорусский клуб 23 июня
Под руководством Крэйга Вудкрофта минское «Динамо» в минувшем сезоне заняло пятое место в Западной конференции КХЛ, набрав рекордное для себя количество очков. В первом раунде плей-офф минчане уступили «Локомотиву» — 1:4.
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Бывший наставник минского "Динамо" канадец Крэйг Вудкрофт, с которым белорусский клуб 23 июня расторг контракт "по соглашению сторон", нашел новую работу.
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