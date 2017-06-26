Белорусы смогут ввозить без сертификатов не больше 5 кг фруктов и овощей и 3 букетов цветов

С 1 июля на территории стран Евразийского экономического союза вступят в силу единые карантинные фитосанитарные требования. Из-за нововведения белорусы смогут ввозить в страну без специальных сертификатов до 5 килограммов фруктов и овощей и до трех букетов живых цветов. Сейчас ввоз этих товаров ограничен только таможенными лимитами, которые ужесточили в апреле прошлого года.

FINANCE.TUT.BY разбирался, как нововведения отразятся на белорусах.

Что изменится с 1 июля? С 1 июля допускается ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом общим весом не более 5 килограммов, а также цветов в количестве не более 3 букетов. Изменения утверждены решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157.

Какие товары попадут под ограничения? Список подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска утвержден решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в таможенном союзе». В этот перечень входят, к примеру, многие свежие овощи (в том числе картофель, томаты, лук, капуста, морковь, репа, свекла столовая), свежие фрукты (в том числе виноград, дыни, яблоки), сушеные фрукты, орехи и другое.

На какие товары не распространяются лимиты? Без ограничений (но не больше лимитов беспошлинного ввоза товаров) белорусы по-прежнему смогут ввозить в страну подкарантинную продукцию с низким фитосанитарным риском. К примеру, сушеные овощи, смешанные приправы, желуди, табачное сырье и прочее.

Кого затронут изменения? Требования являются обязательными для выполнения органами исполнительной власти государств-членов, уполномоченными органами по карантину растений, органами местного самоуправления, юрлицами, физлицами (в том числе зарегистрированными в качестве ИП), деятельность которых связана с производством, заготовкой, переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией и использованием подкарантинной продукции.

Для чего вводят лимиты? Сейчас на территориях государств ЕАЭС действуют национальные перечни карантинных объектов и национальные карантинные фитосанитарные требования, что определяет различия в оценке карантинного фитосанитарного состояния продукции при проведении контроля (надзора) на таможенной границе союза, отмечает заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Хамит Амергужин. По его словам, именно это является одной из причин ограничения перемещения продукции между государствами ЕАЭС. Вступление в силу единых союзных документов позволит устранить препятствия при перемещении товаров по всей территории ЕАЭС и облегчить работу предпринимателей, поясняют в Евразийской экономической комиссии. Партия прошедшей контроль подкарантинной продукции на таможенной границе ЕАЭС и признанной свободной от карантинных объектов сможет свободно перемещаться по всей таможенной территории.

Какие сейчас действуют нормы ввоза фруктов, овощей и цветов? Сейчас белорусы могут провозить любое количество подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, но не больше таможенных лимитов, которые ужесточили в апреле прошлого года.

Всего ли транспорта касаются ограничения? Ограничения распространяются на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска, которую перемещают через таможенную границу Евразийского экономического союза в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, самолетов, поездных бригад и водителей автотранспортных средств.

Где взять сертификат на товар? Фитосанитарный сертификат выдается фитосанитарной службой той страны, в которой была приобретена продукция, уточняют в Минсельхозпроде. К примеру, если физлицо купит продукцию в Польше с превышением лимитов, то нужно обратиться в фитосанитарную службу этой страны. «Подается заявка, проводится соответствующий досмотр этой продукции, выдается документ, подтверждающий фитосанитарную безопасность. После этого физлицо с сертификатом спокойно может ввезти любое количество продукции, но не больше норм беспошлинного ввоза», — пояснили в Минсельхозпроде.

За сертификат нужно платить? В каждой стране существуют свои условия получения фитосанитарного сертификата. Как правило, их выдача платная.

На провозку семян будут действовать лимиты? Семенной и посадочный материал, как и сейчас, с 1 июля нужно будет ввозить с фитосанитарным сертификатом независимо от количества товара. Это связано с большим фитосанитарным риском.

Документы по фитоконтролю нужны только с превышения? Документы нужны только на товар, который превышает лимиты. К примеру, если путешественник хочет провезти 5 килограммов свежих товаров и 2 килограмма орехов, то сертификат нужно будет получить только на орехи. А если же захочет привезти 7 килограммов томатов, то сертификат потребуется на весь товар.

Будут ли действовать ограничения, если ввозить товары через Россию? Требования единые как при ввозе товаров в страны ЕАЭС, так и при перемещении из одного государства союза в другое, уточнили в Минсельхозпроде.

Что будет за превышение лимитов? Тем, кто попытается провезти подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска без сертификата, предложат вернуться за документами. Если этот вариант не устроит путешественника, то ему предложат пересечь границу без товара, превышающего лимиты.