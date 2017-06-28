Продавец некачественных блоков проиграл суд: он вернет клиенту деньги и оплатит демонтаж стен

Частный застройщик доказал, что его дом разрушается из-за некачественных газосиликатных блоков. Суд Первомайского района, а затем и Минский городской суд обязали продавца компенсировать покупателю стоимость товара, а также возместить расходы на демонтаж уже построенной коробки. Не исключено, что благодаря этому прецеденту в суды обратятся все те, кто столкнулся с ситуацией, когда свежепостроенные стены покрылись трещинами.

Доказал и выиграл

Алексей, владелец недостроенного дома возле Минска, был вынужден обратиться в суд после того, как заметил трещины на стенах своего дома в 2015 году. Блоки для их строительства производства «КварцМелПром» он покупал у компании «Белсельстройсервис» осенью 2014 года. Кладку стен закончил в 2015 году.



Завод на претензию Алексея ответил, что причина растрескивания в неправильном хранении. Поверить в такое объяснение мужчина не смог — он по профессии прораб и знал, что газосиликатные блоки не настолько хрупкие. Алексей обратился за консультацией в ОО «Минское общество потребителей», а затем общественное объединение в интересах Алексея обратилось в суд Первомайского района Минска с иском к продавцу блоков.

Первый суд Алексей выиграл, однако представители третьей стороны — завода-изготовителя «КварцМелПром» — не согласились с выводами независимой экспертизы в ООО «Судебно-экспертная коллегия», в заключении которой эксперт сделал вывод, что дефекты в виде трещин носят производственный характер. (Экпертиза установила наличие и других производственных дефектов, таких как недостаточная прочность блоков.)

«КварцМелПром» направил кассационную жалобу в городской суд Минска. Однако суд второй инстанции оставил в силе решение Первомайского суда. Следовательно, Алексею должны полностью возместить стоимость блоков, неустойку, частично — сумму за монтаж и демонтаж стен. Кроме этого, ему положена выплата компенсации за причинение морального вреда.





— Скорее всего, стены из блоков «КварцМелПрома» буду разбирать, — говорит Алексей. — Придется покупать материал другого производителя и начинать все заново.

«Могли мирно разойтись»

Анна Кришань, заведующая юридическим сектором ОО «Минское общество потребителей» говорит, что Алексей — первый человек, который обратился к ним с подобной проблемой:

— Остальные, как я понимаю, или живут не в Минске, или решили обращаться напрямую в суд. Возможно, многие, у кого подобная проблема, ждали завершения этого судебного разбирательства. Суд почти в полном объеме удовлетворил наши требования.





Изготовитель блоков участвовал в процессе не в качестве ответчика, а как третье лицо. Его кассационная жалоба была признана необоснованной и решение Первомайского суда оставлено в силе. Оно вступает в силу непосредственно после получения определения судебной коллегии. У «КварцМелПрома» есть еще возможность обжаловать решение в надзорном порядке у председателя городского суда, затем в коллегии по гражданским делам Верховного суда, а затем у его председателя.

— Решение вступило в силу и подлежит обязательному принудительному исполнению, если ответчик не оплачивает в добровольном порядке, — говорит Анна Кришань. — В пределах гарантийного периода мы заявляем претензии продавцу. Впрочем, закон дает право потребителю самому решать, к кому он хочет обратиться с иском — к продавцу или производителю. В суде нами предлагалось заключить мировое соглашение, чтобы исключить все эти судебные тяжбы, проведение дорогостоящих экспертиз. Но «КварцМелПром» не согласился.

Заводом в суде были объявлены результаты исследования партии блоков, которую производитель отправил в исследовательский институт.

— Но мы все прекрасно понимаем, что представлять для исследований партию, которая не соответствует ГОСТам и стандартам никто не будет, — говорит Анна Кришань. — Соответственно, производитель имел возможность представить на экспертизу свой лучший товар, который на тот момент у него имелся. Но отбор проб должен проводиться из той же партии, из которой приобретал блоки Алексей. Не думаю, что на заводе с 2014 года залежалась продукция. Наверняка это были блоки из другой партии. Поэтому суд данное исследование во внимание не принял.

Что делать, если стены дали трещину?

Если гарантийные обязательства еще не истекли, нужно обратиться с претензией к производителю или продавцу, которые должны самостоятельно заказать проведение экспертизы. Если они отказываются это делать или просто игнорируют покупателя, последний имеет право провести досудебную экспертизу за свой счет. Если экспертиза скажет, что покупатель столкнулся с производственным браком, ему компенсируют ее стоимость после завершения судебного процесса или в претензионном порядке. Но если есть все основания обращаться в суд, экспертизу пусть назначит судья. В таком случае ее оплатит ответчик.

Однако перед тем, как идти с иском в суд, следует обратиться в Общественное объединение по защите прав потребителей. Дело в том, что результат экспертизы часто зависит от того, как ставится вопрос эксперту.

— Тот же производитель представил в суде Первомайского района результаты экспертизы, диаметрально противоположные нашим, — рассказывает заведующая юридическим сектором ОО «Минское общество потребителей». — Ее делали в рамках судебного процесса, который происходит в Кобрине. Согласно ему, вина за то, что блоки потрескались, лежит на потребителе, который их неправильно хранил. Такой результат экспертиза дала, вероятнее всего, из-за некорректной постановки вопросов перед экспертом или неполноты проведенного исследования. Самостоятельно в суд ходить не стоит.

«Купил блоки, теперь буду судиться»

После нашей публикации о том, с чем столкнулись частные застройщики, купившие блоки производства «КварцМелПром», читатели прислали еще несколько своих историй. Сюжет у них одинаков: купили блоки, начали строить, увидели трещины. Одну такую историю мы решили привести (с сокращением):

— Меня зовут Андрей. Прочитал вашу статью про газосиликатные блоки завода «КварцМелПром» и тоже захотелось поделиться опытом.

Дом строю с 2011 года своими силами. Блоки для кладки покупались двумя партиями. Первая партия блоков Березовского КСИ, около 30 м³, была куплена в конце 2013 года для укладки в 2014-м. На зимовку верх кладки из этих блоков ничем не накрывал. Весной 2015-го кладка была в отличном состоянии.

Вторую партию блоков, также около 30 м³, купил в конце 2014 года. Это уже были Хотиславские блоки («КварцМелПром»). Блоки на поддонах выглядели хорошо — красивые, беленькие, с ровными правильными углами. Правда впечатление начало портиться, когда я их стал укладывать. Многие блоки крошились прямо в руках, некоторые изначально были покрыты сетью микротрещин, которые с расстояния и не увидишь. Эти трещины значительно проявлялись в случае попадания на блоки воды.





Кладку второй части блоков закончил осенью 2015 года и на зиму верх кладки, так же, как и в прошлую зиму, ничем не закрывал и, как позже оказалось, это было большой ошибкой.





























В ноябре 2016 года был залит армопояс и оставлен зимовать, в этот раз накрытый рубероидом. Однако и это не уберегло кладку — блоки продолжили сыпаться по бокам, хоть и не так интенсивно. Весной было принято решение во что бы то ни стало до конца года поставить крышу, так как были очень большие опасения, что без нее через пару лет всю кладку придется ломать и строить заново. Пришлось брать на эти цели недешевый (не льготный) кредит.





А самое интересное, что кладка из Березовских блоков (горизонтальные участки всех оконных проемов), которая пережила на одну зиму больше и никогда не накрывалась, вообще никак не изменилась, только, правда, пожелтела от времени…

От редакции. Если вы столкнулись с некачественными строительными материалами (не только блоками), свои фото, видео и описание к ним присылайте на stroyka@tutby.com . Обсудить тему можно на форуме .