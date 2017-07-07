Чиновники жителям Боровлян: Лес рубить будем, садик построим, дорогу предлагаем двухполосную

Чиновники, как и обещали, встретились с членами инициативной группы Боровлян, чтобы вместе работать над корректировкой проекта «Генеральный план поселок Лесной и деревня Боровляны Минского района». Напомним, местные жители восприняли этот план негативно, когда узнали, какие глобальные изменения ждут их поселок. Особенно люди возмутились строительством четырехполосной дороги, детского сада и школы вместо леса, а также уплотнением и без того растущих Боровлян новыми многоэтажками.

5 июля в зале заседаний "УП «БелНИИПградостроительства» с местными жителями встретились разработчики проекта, главный архитектор области и Миноблисполком, чтобы «найти компромисс по спорным вопросам проекта». Как прошла встреча и о чем договорились инициативная группа и чиновники, читайте в материале REALTY.TUT.BY.



На фото (слева направо): юрист Ольга и члены инициативной группы — депутат Лариса Грибалева, местный житель Вадим Трефиловский.

«Боровляны много лет развивались не по генплану, а вопреки»

Еще до начала поиска компромисса директор института Александр Хижняк поставил цель — поработать конструктивно. Для этого к работе с инициативной группой были привлечены не только проектировщики, но и другие специалисты, а также заказчик проекта - Миноблисполком.



На фото (слева направо): депутат Валентина Курсевич, зампред облисполкома Ирина Савицкая, директор

УП «БелНИИПградостроительства» Александр Хижняк.

— После общественного обсуждения, которое прошло в Боровлянах, мы с Юрием Николаевичем Винниковым (заместитель директора УП «БелНИИПградостроительства». — Прим. TUT.BY) приняли порядка двадцати местных жителей и пришли к выводу: большинство проблем связано с тем, что населению не могут правильно объяснить, что за проект, какие задачи там решаются и что за ним следует дальше. Мы попытаемся с вами это отработать.

Александр Хижняк рассказал, что вокруг Минска есть ряд особо сложных населенных пунктов и Боровляны — один из них.

— Боровляны много лет развивались не по генеральному плану, а вопреки. Транспортный каркас практически не менялся, створы и коридоры дорог, которые сейчас есть, были изначально. Также были места для детских садов, школ, генпланы проходили экспертизу, принимались замечания; социальная, инженерная, транспортная инфраструктура предусматривалась. Вы правы в своей петиции, где указали конкретно, что было поставлено в Генплане и что на самом деле было построено.

Вспоминая, видимо, о том, что местные жители предлагали строить детский сад и школу не вместо пяти гектаров леса, а на поле, Александр Хижняк акцентировал, что сельхозугодья запрещены к освоению соответствующими поручениями главы государства.

— Развитие на лесных территориях возможно только с согласования президента. Территориальных резервов внутри Боровлян практически нет. В связи с тем, что тут строилось только жилье, населенный пункт развивался без градостроительных проектов детального планирования, мы и получили то, что сейчас есть.

Александр Хижняк напомнил, что когда президент посещал детскую деревню, он поручил председателю облисполкома навести порядок в Боровлянах. На благоустройство были направлены значительные средства. Тогда же было дано поручение откорректировать и Генплан Боровлян.

— Проанализировали генплан и поняли, что, к сожалению, все свободные территории были застроены только жильем, - говорил Александр Хижняк. - Мы знаем о трех глобальных вопросах в Боровлянах: дорога, отказ от освоения за счет зеленых насаждений и снос в центре города, который будет произведен по генплану. Мы готовы дать исчерпывающую информацию, почему и на каком основании принимались такие решения. А также готовы выслушать предложения инициативной группы. Здесь присутствуют не только проектировщики, но и главный архитектор области Вадим Николаенко, заместитель председателя Миноблисполкома Ирина Савицкая, представители депутатского корпуса.



Вадим Николаенко, главный архитектор области (на фото крайний справа).

Перед тем как перейти к обсуждению корректировки Генплана Боровлян и Лесного, главный архитектор области Вадим Николаенко попросил не забывать, что «в Боровлянах расположены по-своему уникальные объекты, которые являются медицинским кластером на уровне республики». И попросил при решении проблем местных жителей не забывать о тех, кто сюда приезжает.

О чем просила инициативная группа

В инициативную группу от Боровлян вошли шесть местных жителей, в том числе два местных депутата — Лариса Грибалева и Александр Щиров.

Один из членов инициативной группы, Вадим Трефиловкий, рассказал, что проект зацепил его с первого дня, а потом и всех остальных.

— Поэтому сейчас мы представляем интересы всех жителей Боровлян, - говорил Трефиловский. - Основной вопрос, который волнует 80% жителей Боровлян, - дорога (речь о Проектируемой № 3 в Генплане. - Прим. TUT.BY) и все то, что автоматически притягивается к этой дороге. Мы считаем, что дорога концептуально неправильная, потому что жители, которые селились в этой части Боровлян, как правило, уехали из города, чтобы дышать свежим воздухом, жить на природе. И тут появляется эта дорога, которая в корне меняет все: человек жил возле леса, слушал птичек, а тут раз — появилась дорога и все превратила в город. Уберите дорогу, и мы вместе с вами будем дальше проектировать, как можно подъехать к каждому кусочку наших Боровлян.

Вторая просьба — не рубите лес. Ведь можно найти другие места (мы вам их покажем), где можно построить и садики, и школы, и даже сделать малоэтажную застройку.



Члены инициативной группы — Вадим Трефиловский и Дмитрий Климко.

Третий вопрос инициативной группы касался многоэтажной застройки, которая запланирована и уже идет в границах улиц Проектируемая № 12 — 40-лет Победы — Проектируемая № 3. Там начато строительство трех девятиэтажных домов. Жители просили заменить девятиэтажки малоэтажной застройкой, которая не так сильно будет бить по плотности населения.

— Оказывается, что Боровляны будут так расширяться, что вот эта вот райская жизнь на природе окажется… Понимаете, вы хотите превратить Боровляны в город, а люди не хотят жить в городе. Поймите, что это самое главное, - говорил Вадим Трефиловский.

Также инициативная группа предложила пересмотреть проектное решение по улицам, где усадебные дома могут быть снесены, а участки — пойти под изъятие.

Взамен Проектируемой дороги № 3 инициативная группа предложила расширить до 4 полос уже существующую дорогу 40 лет Победы.

Ответ заказчика проекта — Миноблисполкома и проектировщиков

По строительству детского сада и школы:

— После совещания помощник президента выезжал вместе со мной туда, где будет проходить Проектируемая № 3 дорога, — рассказала зампред облисполкома Ирина Савицкая. — Также показали, где будут детский сад и школа на 1020 мест, проект которых был подписан и согласован в 2016 году. Под них выделено пять гектаров земли с лесом. Все говорят, что лес не надо вырубать, но он будет вырубаться, и только под застройку сада и школы. Поймите, проект есть и есть резолюция главы государства.

На возражения инициативной группы Ирина Савицкая заметила, что альтернативных мест в Боровлянах нет. Она сослалась на то, что под строительство одного садика, согласно нормам, нужен участок в 1,2 гектара.

Позже Александр Николаевич добавил, что, «возможно, при строительстве садика и школы часть леса у коттеджей сохранят».

По дороге Проектируемая № 3:

Обсуждение того, нужна дорога или нет, затянулось. Инициативная группа настаивала на том, что Проектируемая № 3 вообще никому не нужна. Что достаточно будет того, если расширят до четырех полос улицу 40 лет Победы.

На это главный архитектор области Вадим Николаенко заметил, что при таком подходе упускается самый важный момент: генплан разрабатывается на перспективу, до 2030 года.

— Естественно, есть расчетные показатели на 2030 год, — пояснял архитектор. — Вы говорите про сегодняшний момент, но что будет через десять лет? Если мы не сделаем эту дорогу, то весь транспорт пойдет так, как он ходит сейчас — через центр. Да, вы задаете логичные вопросы по регламенту Проектируемой № 3 дороги, но обратите внимание на то, что мы когда начали корректировку генплана, то взяли за основу то, что ранее было определено, в 2008 году.

На этот счет некоторое время шли споры. Вадим Трефиловский, например, говорил, что люди настолько против строительства Проектируемой № 3, что готовы остальные дороги делать сами.

— Вы помогаете проектировать, а мы уже сами кладем асфальт, — говорил Вадим Трефиловский. — Мы уже посчитали, это не так дорого, я вам честно говорю, это порядка трехсот долларов с каждого дома. Если вы спроектируете нам правильно дороги, я уверен, что мы асфальт будем класть за свои деньги. Это будет огромная экономия средств.

И добавил, что «даже если оставим дорогу в две полосы, то повторим печальный опыт Боровлян-2, где детям негде пройти, а мамы бесконечно пишут жалобы в райисполком на то, чтобы ограничить там движение грузовых машин».

Главный архитектор области Вадим Николаенко и проектировщики, которые настаивали на том, что растущим Боровлянам нужна будет Проектируемая № 3 дорога, в итоге предложили такой компромисс:

— Ведь если уберем коридор — никогда уже к нему не вернемся. Поэтому предлагаем отставить коридор дороги, как это и положено в генплане, а в этапности реализации прописать, что дорога будет в две полосы, 7 метров, и с велодорожкой со стороны леса.

Также инициативную группу заверили, что ради строительства Проектируемой № 3 не будут сноситься коттеджи, потому что «у государства не найдется денег, чтобы сносить такие дома».

По многоквартирной застройке, которую просили отменить и построить там жилье малой этажности:

— Для того чтобы снизить этажность застройки, нужно указание заказчика, — рассказал Александр Хижняк.

— Застройка будет, — ответила Ирина Савицкая. — Она существует в действующем генплане 2010 года. На строительство уже разработан ПДП, и корректироваться он уже не будет.





По сносу частных домов и зон модернизации:

— Мы уделяем достаточно серьезное внимание формированию застройки вдоль улиц, - объяснял Вадим Николаенко. - Модернизация застройки, которая на карте показана штриховкой, предполагает приведение домов в надлежащий вид. Если дом, например, как говорил Вадим Трефиловский, что у него самый красивый, такие дома никто трогать не будет. Но это же перспективный генплан, сегодня дом хороший, а через десять лет — к нему могут быть вопросы. Этим планом мы закрепляем право на реконструкцию ваших домов в будущем. Когда захотите что-то сделать, у вас будет на это право.

— Вы помните, что произошло с Минском, когда по сорок лет держался резерв на снос частных домов, где люди не могли ничего сделать, - напомнил Александр Хижняк. - И даже если территория выделена под снос, а местный орган власти в течение срока реализации первого этапа генерального плана (это пять лет) не принимает решения о сносе, жильцы имеют право на реконструкцию своего жилья.

На встрече кроме депутатов из Боровлянского округа была еще и депутат Заславского избирательного округа Валентина Курсевич. Она рассказала, что проблема Боровлян получила широкий резонанс и сейчас находится на контроле у помощника президента по Минской области — Анатолия Исаченко.

— Сегодня была на заседании Минского областного совета депутатов, где глава администрации президента Наталья Кочанова представила сегодня и сессия утвердила Анатолия Исаченко председателем Миноблисполкома. В частности, стал вопрос о том, что в Минской области стоит навести порядок и создать хорошую инфраструктуру. Боровляны — проблемное место, к которому прикованы многие взгляды. Я тоже встречаюсь с населением. И накануне встречи 29 июня мы проехали все дороги, школы и детский сад, куда мой внук ходит. Мы буквально все проехали, прошли и посмотрели. И улицу Жемчужную, и Подлесную, и какие там коттеджи. А то, что Боровлянам нужны детские сады и школы, ни у кого нет сомнений. Потому что обрушился шквал звонков о том, что переполнены школы, что детям не хватает детских садов и родители вынуждены возить их в Минск. В боровлянском автобусе я, поверьте, езжу и вижу, как дети засыпают на руках у пап, едут в семь утра, чтобы успеть в детский сад и на работу. Поэтому мы рады, что случился такой открытый и спокойный диалог, где стороны услышали друг друга. И очень правильно был поставлен вопрос о том, что этот план надо доработать.

В ближайших планах проектировщиков и инициативной группы была поездка по местам, где, по мнению местных жителей, можно построить садики и школы и не рубить лес. Об итогах всех встреч REALTY.TUT.BY обязательно напишет.