Белорусская гимнастка заняла первое место на международном турнире в Берлине

Один из лидеров сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина заняла первое место в многоборье на этапе Кубка мира в категории «челлендж», сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте состязаний в многоборье после упражнений с обручем и мячом белоруска получила 35,950 балла и уверенно лидировала. Во второй части многоборья Екатерина Галкина за композицию с булавами получила 18,000 очков. Упражнение с лентой судьи оценили в 17,200 балла. По сумме четырех выступлений с результатом 71,150 балла белоруска поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Второе место заняла россиянка Юлия Бравикова (70,150), третье — ее соотечественница Екатерина Селезнева (68,750).

Для Екатерины Галкиной золотая медаль в многоборье в Берлине — лучший результат в текущем сезоне.

Бронзовую награду в копилку сборной Беларуси принесла команда в групповых упражнениях. Анастасия Рыбакова, Мария Котяк, Анна Гайдукевич, Анна Швайба, Маргарита Овадинская и Арина Цицилина получили 35,300 балла и уступили лишь Украине, занявшей второе место (36,050), и россиянкам (37,200) — первое место.

В заключительный день турнира категории «челлендж» состоятся финалы в отдельных видах.