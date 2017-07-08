ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская гимнастка заняла первое место на международном турнире в Берлине

08.07.2017 23:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один из лидеров сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина заняла первое место в многоборье на этапе Кубка мира в категории «челлендж», сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте состязаний в многоборье после упражнений с обручем и мячом белоруска получила 35,950 балла и уверенно лидировала. Во второй части многоборья Екатерина Галкина за композицию с булавами получила 18,000 очков. Упражнение с лентой судьи оценили в 17,200 балла. По сумме четырех выступлений с результатом 71,150 балла белоруска поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Второе место заняла россиянка Юлия Бравикова (70,150), третье — ее соотечественница Екатерина Селезнева (68,750).

Для Екатерины Галкиной золотая медаль в многоборье в Берлине — лучший результат в текущем сезоне.

Бронзовую награду в копилку сборной Беларуси принесла команда в групповых упражнениях. Анастасия Рыбакова, Мария Котяк, Анна Гайдукевич, Анна Швайба, Маргарита Овадинская и Арина Цицилина получили 35,300 балла и уступили лишь Украине, занявшей второе место (36,050), и россиянкам (37,200) — первое место.

В заключительный день турнира категории «челлендж» состоятся финалы в отдельных видах.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из лидеров сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина заняла первое место в многоборье на этапе Кубка мира в категории "челлендж".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские баскетболистки проиграли все 6 матчей в турне по Китаю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика