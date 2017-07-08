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Белорусская гимнастка заняла первое место на международном турнире в Берлине
Один из лидеров сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина заняла первое место в многоборье на этапе Кубка мира в категории «челлендж», сообщает корреспондент БЕЛТА.
На старте состязаний в многоборье после упражнений с обручем и мячом белоруска получила 35,950 балла и уверенно лидировала. Во второй части многоборья Екатерина Галкина за композицию с булавами получила 18,000 очков. Упражнение с лентой судьи оценили в 17,200 балла. По сумме четырех выступлений с результатом 71,150 балла белоруска поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Второе место заняла россиянка Юлия Бравикова (70,150), третье — ее соотечественница Екатерина Селезнева (68,750).
Для Екатерины Галкиной золотая медаль в многоборье в Берлине — лучший результат в текущем сезоне.
Бронзовую награду в копилку сборной Беларуси принесла команда в групповых упражнениях. Анастасия Рыбакова, Мария Котяк, Анна Гайдукевич, Анна Швайба, Маргарита Овадинская и Арина Цицилина получили 35,300 балла и уступили лишь Украине, занявшей второе место (36,050), и россиянкам (37,200) — первое место.
В заключительный день турнира категории «челлендж» состоятся финалы в отдельных видах.
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Один из лидеров сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина заняла первое место в многоборье на этапе Кубка мира в категории "челлендж".
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