В начале года на въездах во дворы домов по бульвару Мулявина и проспекту Независимости (за магазинами «Столичный» и ЦУМ) установили знаки «Движение запрещено». На желтых стендах внутри дворов информация, что парковать авто здесь могут только жильцы домов квартала и люди, работающие в зоне действия дорожных знаков. «Чужие» водители за парковку в этом месте теперь рискуют получить штраф. Вместе с сотрудниками ГУ «Парковки столицы» AUTO.TUT.BY узнал, действенна ли новая метода в борьбе с засильем авто во дворах.





— Этот квартал очень загружен машинами. Неудивительно — рядом находятся большие магазины, филармония, общественные объекты. На бульваре Мулявина есть платные парковки, но они часто заняты, а некоторые водители просто не хотят оплачивать стоянку и заезжают во двор. От этого страдают жильцы домов, — говорят корреспонденту сотрудники ГУ «Парковки столицы».

Как это работает

Чтобы улучшить ситуацию для жителей домов, въезды во дворы ограничили дорожным знаком «Движение запрещено». В нескольких местах установили стенды, на которых написано, что движение и стоянка здесь разрешены только для местных автомобилистов — жильцов и работников предприятий, находящихся в этих домах.





По данным местных жителей ГУ «Парковки столицы» сформировало списки доступа автомобилей на внутридворовую территорию. Теперь каждый день, с 8.00 до 17.00, инспекторы предприятия выявляют здесь «чужие» авто, которые заехали под знак.

— Ходим и через планшет сверяем регистрационные номера автомобилей. Нет номера в базе — выписываем красную карточку и подкладываем ее под щетки авто. За день в этом квартале мы можем выписать до 30 таких квитанций.





Параллельно сотрудники предприятия делают с разных ракурсов фотофиксацию автомобиля нарушителя.

— Фотографируем так, чтобы было виден номер машины, улица и номер дома, возле которого он стоит.





Информацию и фото автомобилей самых злостных и постоянных нарушителей «Парковки столицы» отправляют в ГАИ Советского района — для привлечения водителей к ответственности.

— Люди, живущие в этих домах, отреагировали положительно на нововведение и благодарят нас. Посторонних машин в этих дворах стало меньше, для местных всегда есть место, куда они могут поставить свою машину, — утверждают сотрудники предприятия.

«Знак? Нет, не видел»

Однако, водителей, которые едут под знак здесь хватает и сейчас. Не обращая внимания на инспектора в ярко-желтом жилете во двор заезжает Geely и паркуется на свободном месте внутри двора.





— Как нельзя сюда заезжать? — удивлен водитель. — Знак? Нет, не видел.

— Ну вот же везде стоят желтые стенды, на которых вся информация есть: здесь ставить машины могут только местные жители, — объясняет мужчине инспектор.

— Знаете, я должен смотреть, чтобы мне под колеса пешеходы не кинулись, а не стенды читать на ходу, — парирует водитель, однако тут же садится за руль и уезжает из двора.





Водитель Range Rover на номерах Великобритании о том, что нарушал ПДД даже не догадывался.

— Так я живу здесь, квартиру снимаю. Где же мне еще ставить машину? На ночь я оставляю авто на платной стоянке, а днем ненадолго во дворе паркуюсь, — удивился мужчина.

— Чтобы вы не считались нарушителем, пусть хозяйка вашей квартиры пришлет нам заявление, с просьбой внести номер вашего авто в список доступа. Вся информация есть на сайте parkouka.by , — объясняет инспектор.





Прока инспекторы ходят по дворовому кругу и сверяют номера всех авто с базой доступа, мы разговорились с еще одним нарушителем — Вячеславом, водителем Mitsubishi из Нижнего Новгорода.

— Мне красную карточку почему-то не дали, — улыбается мужчина. — А дали бы — ну и что, развернулся бы и уехал. Да у вас тут мест полно во дворах, можно еще машины ставить. Я в Минске всего сутки и поражаюсь — как будто в СССР попал, когда на дорогах можно было встретить всего несколько машин. Ни пробок, ни дурдома на парковке!





«Как было полно машин, так и есть»

После инспекторов мы прошлись по дворам бульвара Мулявина и проспекта Независимости и посмотрели, сколько же красных бумажек лежит под щетками автомобилей. Оказалось, что внутри периметра четырех жилых домов и детского сада не менее четверти автомобилей — нарушители. Причем некоторые из них стоят здесь не первый день.





— Это не ваша машина? — махнула в сторону красного BMW выбежавшая сотрудница детского сада. — Жаль… Она уже дней пять тут стоит, под ней котята живут — боюсь, как бы не погибли, когда машина заведется.

Пенсионерка из дома № 5 по бульвару Мулявина рассказала, что машин в их дворах всегда было много, а особенно по выходным.

— Экология у нас тут очень плохая. Газуют, щемятся на своих машинах. У нас тут много пожилых людей живет, машин у большинства нет. Половина из всех стоящих здесь автомобилей — чужие. Это конечно хорошо, что начали их гонять, но вот толку мало — как парковались, так и паркуются. Но с другой стороны, эти списки доступа — плохо. Ко мне племянница приезжает раз в месяц, так ее машину за чужую примут и оштрафуют?



Еще один местный житель — Игорь, рассказал, что своего автомобиля у него нет, поэтому с проблемой припарковаться в своем дворе он не сталкивался. Но о том, что местные предоставляли данные своих авто для списка доступа, мужчина знает.

— Несколько месяцев контролируют мужчины в жилетах территорию, но машин если и уменьшилось, то совсем не намного — не больше чем процентов на 10.

А вот Валерий, хозяин VW из дома на бульваре Мулявина к нововведению относится скептически и в то, что парковки в родном дворе освободят от чужих авто, не верит.

— Не дурите мне головы, с этими красными бумажками можно в туалет сходить. Они ж никакой силы не имеют! Постоят они здесь сколько им надо — кому 15 минут, кому несколько часов и уезжают, выкинувши эту квитанцию. Только мусор по площадке летает.

Комментарий ГАИ

В ГАИ Советского района столицы рассказали, что начать административный процесс в отношении водителя, который нарушил ПДД они могут по заявлению от физического лица и от должностного лица организации.





— Когда к нам приходят сведения от ГУ «Парковки столицы», то мы с ними работаем и разбираемся, действительно ли водитель нарушил ПДД. Если водитель заехал в зону действия запрещающего знака, то это нарушение п. 6 или 12 ст. 18.14 КоАП РБ.

Статья 18.14 КоАП РБ Пункт 6. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения — влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин. Пункт 12. Действия, предусмотренные частями 4−6 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения — влекут наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.



