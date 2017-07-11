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"Знак? Нет, не видел". Как в центре Минска работает запрет на парковку во дворах "чужих" авто
В начале года на въездах во дворы домов по бульвару Мулявина и проспекту Независимости (за магазинами «Столичный» и ЦУМ) установили знаки «Движение запрещено». На желтых стендах внутри дворов информация, что парковать авто здесь могут только жильцы домов квартала и люди, работающие в зоне действия дорожных знаков. «Чужие» водители за парковку в этом месте теперь рискуют получить штраф. Вместе с сотрудниками ГУ «Парковки столицы» AUTO.TUT.BY узнал, действенна ли новая метода в борьбе с засильем авто во дворах.
— Этот квартал очень загружен машинами. Неудивительно — рядом находятся большие магазины, филармония, общественные объекты. На бульваре Мулявина есть платные парковки, но они часто заняты, а некоторые водители просто не хотят оплачивать стоянку и заезжают во двор. От этого страдают жильцы домов, — говорят корреспонденту сотрудники ГУ «Парковки столицы».
Как это работает
Чтобы улучшить ситуацию для жителей домов, въезды во дворы ограничили дорожным знаком «Движение запрещено». В нескольких местах установили стенды, на которых написано, что движение и стоянка здесь разрешены только для местных автомобилистов — жильцов и работников предприятий, находящихся в этих домах.
По данным местных жителей ГУ «Парковки столицы» сформировало списки доступа автомобилей на внутридворовую территорию. Теперь каждый день, с 8.00 до 17.00, инспекторы предприятия выявляют здесь «чужие» авто, которые заехали под знак.
— Ходим и через планшет сверяем регистрационные номера автомобилей. Нет номера в базе — выписываем красную карточку и подкладываем ее под щетки авто. За день в этом квартале мы можем выписать до 30 таких квитанций.
Параллельно сотрудники предприятия делают с разных ракурсов фотофиксацию автомобиля нарушителя.
— Фотографируем так, чтобы было виден номер машины, улица и номер дома, возле которого он стоит.
Информацию и фото автомобилей самых злостных и постоянных нарушителей «Парковки столицы» отправляют в ГАИ Советского района — для привлечения водителей к ответственности.
— Люди, живущие в этих домах, отреагировали положительно на нововведение и благодарят нас. Посторонних машин в этих дворах стало меньше, для местных всегда есть место, куда они могут поставить свою машину, — утверждают сотрудники предприятия.
«Знак? Нет, не видел»
Однако, водителей, которые едут под знак здесь хватает и сейчас. Не обращая внимания на инспектора в ярко-желтом жилете во двор заезжает Geely и паркуется на свободном месте внутри двора.
— Как нельзя сюда заезжать? — удивлен водитель. — Знак? Нет, не видел.
— Ну вот же везде стоят желтые стенды, на которых вся информация есть: здесь ставить машины могут только местные жители, — объясняет мужчине инспектор.
— Знаете, я должен смотреть, чтобы мне под колеса пешеходы не кинулись, а не стенды читать на ходу, — парирует водитель, однако тут же садится за руль и уезжает из двора.
Водитель Range Rover на номерах Великобритании о том, что нарушал ПДД даже не догадывался.
— Так я живу здесь, квартиру снимаю. Где же мне еще ставить машину? На ночь я оставляю авто на платной стоянке, а днем ненадолго во дворе паркуюсь, — удивился мужчина.
— Чтобы вы не считались нарушителем, пусть хозяйка вашей квартиры пришлет нам заявление, с просьбой внести номер вашего авто в список доступа. Вся информация есть на сайте
Прока инспекторы ходят по дворовому кругу и сверяют номера всех авто с базой доступа, мы разговорились с еще одним нарушителем — Вячеславом, водителем Mitsubishi из Нижнего Новгорода.
— Мне красную карточку почему-то не дали, — улыбается мужчина. — А дали бы — ну и что, развернулся бы и уехал. Да у вас тут мест полно во дворах, можно еще машины ставить. Я в Минске всего сутки и поражаюсь — как будто в СССР попал, когда на дорогах можно было встретить всего несколько машин. Ни пробок, ни дурдома на парковке!
«Как было полно машин, так и есть»
После инспекторов мы прошлись по дворам бульвара Мулявина и проспекта Независимости и посмотрели, сколько же красных бумажек лежит под щетками автомобилей. Оказалось, что внутри периметра четырех жилых домов и детского сада не менее четверти автомобилей — нарушители. Причем некоторые из них стоят здесь не первый день.
— Это не ваша машина? — махнула в сторону красного BMW выбежавшая сотрудница детского сада. — Жаль… Она уже дней пять тут стоит, под ней котята живут — боюсь, как бы не погибли, когда машина заведется.
Пенсионерка из дома № 5 по бульвару Мулявина рассказала, что машин в их дворах всегда было много, а особенно по выходным.
— Экология у нас тут очень плохая. Газуют, щемятся на своих машинах. У нас тут много пожилых людей живет, машин у большинства нет. Половина из всех стоящих здесь автомобилей — чужие. Это конечно хорошо, что начали их гонять, но вот толку мало — как парковались, так и паркуются. Но с другой стороны, эти списки доступа — плохо. Ко мне племянница приезжает раз в месяц, так ее машину за чужую примут и оштрафуют?
— Несколько месяцев контролируют мужчины в жилетах территорию, но машин если и уменьшилось, то совсем не намного — не больше чем процентов на 10.
А вот Валерий, хозяин VW из дома на бульваре Мулявина к нововведению относится скептически и в то, что парковки в родном дворе освободят от чужих авто, не верит.
— Не дурите мне головы, с этими красными бумажками можно в туалет сходить. Они ж никакой силы не имеют! Постоят они здесь сколько им надо — кому 15 минут, кому несколько часов и уезжают, выкинувши эту квитанцию. Только мусор по площадке летает.
Комментарий ГАИ
В ГАИ Советского района столицы рассказали, что начать административный процесс в отношении водителя, который нарушил ПДД они могут по заявлению от физического лица и от должностного лица организации.
— Когда к нам приходят сведения от ГУ «Парковки столицы», то мы с ними работаем и разбираемся, действительно ли водитель нарушил ПДД. Если водитель заехал в зону действия запрещающего знака, то это нарушение п. 6 или 12 ст. 18.14 КоАП РБ.
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Вместе с сотрудниками ГУ "Парковки столицы" AUTO.TUT.BY узнал, какова в действии новая метода, заезжают ли "чужие" автомобилисты под знак и стало ли меньше машин во...
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