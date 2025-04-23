Технологии, которые нужны бизнесу уже сегодня

Источник материала: ProBusiness





17 апреля состоялась одна из крупнейших в Беларуси технологических конференций для представителей организаций и бизнеса — InTech Belarus 2025. Мероприятие проходило уже в восьмой раз и собрало более 400 участников — руководителей компаний, ИТ-направлений, специалистов по информационной безопасности и сотрудников ответственных за вопросы цифровизации.

Партнерами конференции выступили ведущие технологические компании на белорусском рынке, которые предлагают решения по цифровизации и информационной безопасности бизнеса — Noventiq Belarus, iqData, ДАТАРК, SOTI, UserGate, Directum, InfoWatch, Invento Labs и другие.

При создании программы конференции организаторы сделали ставку на технологии и решения, которые сегодня наиболее востребованы у белорусских компаний. Поэтому тематика докладов InTech Belarus была широкой, чтобы охватить все запросы организаций.

Отдельный блок конференции был посвящен информационной безопасности. Эта тема с каждым годом обретает новую актуальность. Расходы компаний на информационную безопасность стабильно растут с каждым годом и к 2030 году они составят $ 538,3 млрд (данные Statista). И хотя эти цифры кажутся гигантскими, объем ущерба от киберпреступлений еще больше — по итогам 2025 года цифры вырастут до $ 12 триллионов (по данным Computer Crime Research Center).

Беларусь также находится в глобальном контексте, поэтому в 2023 году у нас был издан указ «О кибербезопасности», в стране начал создаваться общий национальный периметр безопасности, а компании стали активно строить Центры кибербезопасности. Важную роль в этом вопросе сыграла компания Noventiq Belarus :

— С 2023 года мы помогали своим клиентам в создании Центров кибербезопасности, причем не только в поставках оборудования или программного обеспечения, но также своей экспертизой и опытом, — рассказал руководитель направления информационная безопасность Noventiq Belarus Александр Дубина. — А в этом году мы аттестовали собственный Центр кибербезопасности и теперь можем предоставлять свои услуги для любых белорусских организаций.





В то же время Noventiq Belarus продолжает работать исходя из тезиса «Безопасность — это не состояние, а процесс».

— Мы не хотим работать «для галочки». Поэтому для всех компаний, которые придут в наш Центр кибербезопасности, мы предлагаем комплексный подход в обеспечении информационной безопасности. Начиная от аттестации систем защиты информации, до расследования инцидентов и технической поддержки, — отметил Александр Дубина.

Еще один тренд, который неизменен несколько лет — все больше компаний делают ставку на облачные решения. Это позволяет в разы сократить финансовые затраты компании, а также гибко реагировать на любые изменения рынка. Как и в случае с информационной безопасностью, в этом плане Беларусь находится в глобальном контексте. По данным Gartner, облачные технологии стабильно растут на 20% в год.

— В ситуации, когда поставки оборудования могут длиться несколько месяцев, а рынок требует большой гибкости, облачные технологии позволяют решить эти проблемы. Мы видели потенциал в этом направлении, поэтому приняли решение создать собственный Центр обработки данных, — отметил в своем выступлении CTO Noventiq Belarus Антон Отчик. — Специально для этого направления мы создали новый бренд iqData , в чьей философии и названии отражено наше стремление к предоставлению лучших облачных решений.





Еще одна причина перехода на облачные технологии — активное развитие искусственного интеллекта, который требует значительных вычислительных мощностей.

— Облака — это не просто сервис услуг по подписке. Подключаясь к услуге, компания получает гарантированный SLA в 99,95%, комплекс решений по безопасности, а также круглосуточную техническую поддержку от экспертов. Облако — это не про «где хранятся файлы». Это про то, насколько быстро ты можешь адаптироваться к изменению рынка, — рассказал Антон Отчик. — Очень радует факт, что нашим облаком активно заинтересовались белорусские технологические компании. Мы уже предоставляем как сервис белорусскую СУБД PostgreBY, аналитику данных QuantDM и ряд других решений.

Сегодня ставку на облачные технологии делают не только белорусские организации, но и технологические компании. Так, в облаке iqData доступны решения по виртуализации, корпоративной коммуникации, аналитике данных, платформы для HR-специалистов, а также большое количество услуг по информационной безопасности.

Важное место на InTech 2025 заняла демозона со стендами партнеров конференции, где участники могли обсудить практическую реализацию проектов, о которых рассказывали в своих выступлениях эксперты. Так, в совместной работе участников конференции, разработчиков ИТ-решений и технологические партнеры смогли обсудить цифровизацию и кибербезопасность своих компаний.