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Кейс с лунной пылью, собранной Армстронгом, продадут с аукциона

14.07.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Организаторы планируют выручить за небольшой кейс с пылью и мелкими камнями от двух до четырех миллионов долларов. Эта пыль была собрана Армстронгом во время лунного путешествия на "Аполлоне-11".

Аукцион состоится 20 июля в Нью-Йорке, в день 48-й годовщины высадки человека на Луну.

20 июля 1969 астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность Луны на глазах у миллионов телезрителей. Армстронг провел на луне 2 часа и 21 минуту.

 
 
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Пыль, которую собрал американский астронавт Нил Армстронг во время высадки на Луну, продадут на аукционе Sotheby's. Смотрите на видео, как выглядит кейс с пылью.

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