Кейс с лунной пылью, собранной Армстронгом, продадут с аукциона

Организаторы планируют выручить за небольшой кейс с пылью и мелкими камнями от двух до четырех миллионов долларов. Эта пыль была собрана Армстронгом во время лунного путешествия на "Аполлоне-11".

Аукцион состоится 20 июля в Нью-Йорке, в день 48-й годовщины высадки человека на Луну.

20 июля 1969 астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность Луны на глазах у миллионов телезрителей. Армстронг провел на луне 2 часа и 21 минуту.