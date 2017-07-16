Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович заняла третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Татьяна Холодович. Фото: Kirby Lee, www.diamondleague.com

В своей лучшей попытке она метнула копье на 62 м 38 см. Победила в престижных соревнованиях Барбора Шпотакова из Чехии — 63 м 73 см. Второе место заняла Мартина Ратей из Словении — 62 м 46 см.

Для Татьяны Холодович, чемпионки Европы 2016 года в этом виде, лучшим результатом в сезоне остается выступление в американском Юджине на этапе «Бриллиантовой лиги», где она победила, установив лучшее личное достижение года — 66 м 30 см.

Самый высокий результат в 2017-м в метании копья у женщин принадлежит Саре Колак из Хорватии. Она не выступала в Марокко, но на предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» 6 июля в Лозанне установила достижение, которое является ориентиром для остальных конкурентов в сезоне — 68 м 43 см. В Швейцарии Татьяна Холодович показала результат 62 м 29 см и заняла пятое место.

Главным стартом для ведущих белорусских легкоатлетов станет чемпионат мира в Лондоне. Турнир в метании копья у женщин пройдет в течении двух дней: 6 августа состоится квалификация, 8 августа — финал.