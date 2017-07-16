В Стародорожском районе трактор снес в машине ГАИ мигалку и повредил кузов

ДТП произошло 6 июля возле деревни Добранка Стародорожского района, сообщили AUTO.TUT.BY в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского райисполкома.

— Сотрудники ГАИ приехали на оформление ДТП, которое произошло на местной дороге. Патрульная машина ГАИ стояла на обочине. В это время по дороге ехал трактор МТЗ-80 с опрыскивателем. 32-летний тракторист, вместо того, чтобы обратить внимание на объезд машины ГАИ, засмотрелся на аварию и опрыскивателем задел припаркованное авто, — рассказал главный специалист Игорь Бонцевич.

В результате в патрульной машине повреждено крыло, дверцы, сорваны проблесковые маячки. Люди в ДТП не пострадали. Тракторист был трезв.

— Тракториста пока не наказали. Но известно, что его могут лишить водительских прав.

В ГАИ Стародорожского района аварию комментировать отказались.