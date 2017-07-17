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Солист Depeche Mode находится в 9 клинической больнице Минска

17.07.2017 22:59 — Разное | БДГ  
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Вокалист группы Depeche Mode Дэйв Гаан госпитализирован в 9-ю клиническую больницу. Концерт стоит миллион долларов.

О госпитализации артиста сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Она отметила, что белорусские врачи оказывают ему медицинскую помощь «в полном объеме».

Организаторы также сообщили, что в настоящее время рассматривается вариант с переносом концерта. Информация об этом может появиться на следующей неделе, говорится в сообщении на официальной странице Depeche Mode в Фейсбуке.

«В настоящее время мы рассматриваем все варианты, чтобы перенести это шоу. Мы надеемся, что сможем обновить эту информацию в течение следующей недели. Мы просим всех поклонников, купивших билеты на сегодняшнее шоу, следить за дополнительной информацией о переносе шоу и / или возмещении», – говорится в сообщении.

Организаторы также принесли извинения всем поклонникам группы в Минске и благодарили их за понимание и терпение.

Билеты на минский концерт британцев стоили от Br80 до Br320. Тех, кто купил билеты на сегодняшнее шоу Depeche Mode, просят следить за дополнительной информацией о переносе шоу и/или возмещении.

Директор концертного агентства «Атом Интертеймент» Андрей Алексеев сообщил, что Дейв Гаан почувствовал себя плохо. Только в 18.00 врачи сказали, что на сцену он не выйдет, пишет TUT.BY.

«Концерт не был застрахован. Все были готовы к проведению. Продали 7 тысяч билетов, 4 фуры приехали в Минск. Все установлено и было готово», – сказал Алексеев.

 
Теги: Минск
 
 
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Вокалист группы Depeche Mode Дэйв Гаан госпитализирован в 9-ю клиническую больницу. Концерт стоит миллион долларов. О госпитализации артиста сообщила пресс-секретарь...

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