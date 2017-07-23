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В Гомеле ребенок упал в яму с горячей водой, СК проводит проверку

24.07.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Гомельским городским отделом следственного комитета проводится проверка по факту получения телесных повреждений 6-летним мальчиком, рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, около 18 часов 40 минут на улице Бориса Царикова в областном центре.

"Ребенок упал в яму, которая образовалась в результате прорыва теплотрассы. Был смыт верхний слой грунта. Мальчик получил термический ожог жидкостью", — сообщила Кривоногова.

Ребенка госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Уточняется, что 6-летний мальчик получил ожоги 1-3 степеней, у него повреждено 15% тела.

"Установлено, что мальчик воспитывается в полной семье. Перед происшествием он находился на прогулке вместе с матерью и младшим братом", — уточнила Кривоногова.

Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Яма с горячей водой на улице Бориса Царикова в Гомеле, в которую упал 6-летний мальчик, образовалась в результате прорыва теплотрассы, в результате мальчик получил...

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