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В Гомеле ребенок упал в яму с горячей водой, СК проводит проверку
24.07.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Гомельским городским отделом следственного комитета
Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, около 18 часов 40 минут на улице Бориса Царикова в областном центре.
"Ребенок упал в яму, которая образовалась в результате прорыва теплотрассы. Был смыт верхний слой грунта. Мальчик получил термический ожог жидкостью", — сообщила Кривоногова.
Ребенка госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Уточняется, что 6-летний мальчик получил ожоги 1-3 степеней, у него повреждено 15% тела.
"Установлено, что мальчик воспитывается в полной семье. Перед происшествием он находился на прогулке вместе с матерью и младшим братом", — уточнила Кривоногова.
Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Яма с горячей водой на улице Бориса Царикова в Гомеле, в которую упал 6-летний мальчик, образовалась в результате прорыва теплотрассы, в результате мальчик получил...
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