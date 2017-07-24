Летний фестиваль Taste of Minsk объявил хедлайнеров: 5 джазменов из США, Италии и Бразилии

Уже через месяц на Минском море состоится летний фестиваль Taste of Minsk . Сегодня стал известен лайн-ап джазовых вечеров, которые пройдут 18, 19 и 20 августа в Robinson club. В Минск приедут 5 джазменов — из Нью-Йорка и Атланты (США), а также Италии и Бразилии, которые выступят совместно с джаз-бэндом Vip Jazz Андрея Славинского.





Программа фестиваля будет разделена на 2 части — детский праздник и джазовые вечера. В детский праздник войдет «Дефиле с мамой», «Парад героев» и активностей для детей. А джазовые вечера соберут зрителей на 5 концертов. В Robinson club, на берегу Минского моря, будет располагаться сцена, которую можно наблюдать с террасы ресторана. Перед сценой будет оборудована площадка для танцев.

Джазовые вечера Jazz on the Lake пройдут впервые, и по своей сути, пусть и без всемирно известных звезд, но с сильным составом — фактически, представляют собой дебют минской альтернативы джазовому фестивалю во Львове. Это 5 джазменов — из Нью-Йорка и Атланты (США), а также Италии и Бразилии, которые выступят совместно с джаз-бэндом Vip Jazz Андрея Славинского.





Первым хедлайнером фестиваля Taste of Minsk анонсирована Стефани Джейнот. Уроженка Бруклина, района Нью-Йорка, энергичная вокалистка Стефани является воплощением многих современных исполнителей джаза, ритм-н-блюза и поп-музыки. Она начала свою музыкальную карьеру в церкви, пропустив через себя все оттенки госпела (от англ. Gospel music — евангельская музыка). В программе Стефани — классический ритм-н-блюз и треки Amy Winehouse.

Также зрители увидят Грету Панетьери — певица, композитор и талантливый поэт, c одним из самых красивых голосов итальянской сцены. Исполнительница сочных направлений — нью-урбан-джаз и джаз-самба, Грета владеет музыкальными инструментами — фортепиано, гитарой и скрипкой. На данный момент Грета Панетьери выпустила уже 10 собственных альбомов.

На сцене появится певец, мульти инструменталист и продюсер из Нью-Йорка — Харрисон Янг. В Минске его уже можно было услышать на «Джазовых вечерах у Ратуши». Выступление Харрисона на фестивале будет состоять как из мировых джазовых хитов, так и из собственных композиций.





Кроме того, зрители познакомятся с творчетвом Полы Чемпион. К всевозможным появлениям Полы в музыкальных шоу и работе с мультиплатиновыми продюсерами, такими как Фаррел Уильямс и Чадо Хьюго из N.E.R.D./The Neptune’s стоит отметить теплый, мягкий джаз, соул и госпел вокал, который продолжает вдохновлять поклонников в США и Великобритании.





Живым выступлением порадует Фернанда Норонья, певица, которая в настоящее время является олицетворением нового поколения бразильской музыки на мировой арене. Фернанда уже выпустила собственный альбом «Fernanda Noronha» и была удостоена престижной премии «Winner of Brazilian International Press Awards» в категории «Лучший женский вокал».

В рамках Джазовых вечеров после 21:00 будет работать ретро-танцплощадка «от вальса до рок-н-ролла». Это 50 метров комфортного покрытия и живой музыки.

Напомним, в субботу и воскресенье (19-го и 20-го августа) c 10 утра и до обеда почти вся территория Robinson club станет парком развлечений для детей (ориентир — дошкольный возраст) — это горки, бассейн из поролоновых кубиков, скалодром, фудкорт, детский шатер Mothercare и другое.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты: все 3 дня фестиваля можно посетить по единому билету за 49.99 руб. (дети до 12 лет — бесплатно). Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 10 билетов на фестиваль Lidbeer-2017 .

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».