«Зубр Капитал» привлек инвестиции в «Унифлекс»

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Очередным «приобретением» инвестиционной компании «Зубр Капитал», управляющей двумя фондами прямых инвестиций в Беларуси, стал крупный производитель гибкой упаковки и самоклеящейся этикетки в СНГ и Восточной Европе «Унифлекс».

Как сообщается на сайте «Зубр Капитал», «Унифлекс» теперь является портфельной компанией фонда Zubr Capital Fund I.

В компании «Зубр Капитал» отказались разглашать условия сотрудничества с «Унифлексом», сославшись на конфиденциональность информации, но рассказали, почему инвестируют в этот бизнес.

«Компания «Унифлекс» интересна «Зубр Капитал» прежде всего своим современным и технологичным подходом. Для Беларуси это хороший пример, когда производственная компания внедряет современные технологии как в производство, так и в остальные сферы своей деятельности. В «Унифлексе» хорошо поставлены бизнес-процессы, система HR», - отметил в комментарии «Ежедневнику» заместитель директора «Зубр Капитал» Николай Шестак.

«Стоит отметить, что рынок флексоупаковки просто огромен. По сути, любой товар, который мы видим на прилавках магазинов нуждается в продукте «Унифлекса». Это делает компанию интересной для «Зубр Капитал» как для инвестора. Мы видим, что рынок растет, и компания «Унифлекс» на нем сильный игрок. Для нас показателен тот факт, что «Унифлекс» является авторитетом для мировых производителей оборудования для флексопечати, поскольку они предоставляют «Унифлексу» для тестирования и обратной связи новые модели оборудования», - подчернкул топ-менеджер управляющей компании.

Основным владельцем «Унифлекса», которая работает на рынке с 1996 года, является Валентин Буйкевич. Несколько лет назад он доверил управление этим бизнесом топ-менеджерам, а сам сосредоточился на развитии нового проекта. В частности, сегодня Валентин Буйкевич в рамках компании Elementi занимается производством торгового оборудования и мебели для мировых люксовых марок.

«Унифлекс» стала четвертой компанией, которая вошла в Zubr Capital Fund I. С 2014 года в нем находится IT-разработчик «Софтклуб», а в этом году «Зубр Капитал» привлек инвестиции в онлайн-ретейлера 21vek.by и автоклассифайдовую площадку av.by.

Инвесторами второго private equity fund фонд Zubr Capital Fund I, официальное формирование которого началось в прошлом году, являются Европейский банк реконструкции и развития и Wargaming. Заявленный объем фонда составляет 50 млн долларов.