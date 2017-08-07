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«Зубр Капитал» привлек инвестиции в «Унифлекс»

07.08.2017 23:50 — Разное | Ежедневник  
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«Зубр Капитал» привлек инвестиции в «Унифлекс»

Artandsuvenir.ru

Очередным «приобретением» инвестиционной компании «Зубр Капитал», управляющей двумя фондами прямых инвестиций в Беларуси, стал крупный производитель гибкой упаковки и самоклеящейся этикетки в СНГ и Восточной Европе «Унифлекс».

Как сообщается на сайте  «Зубр Капитал», «Унифлекс» теперь является портфельной компанией  фонда Zubr Capital Fund I.

В компании «Зубр Капитал» отказались разглашать условия сотрудничества с «Унифлексом», сославшись на конфиденциональность информации, но рассказали, почему инвестируют в этот бизнес.  

 «Компания «Унифлекс» интересна «Зубр Капитал» прежде всего своим современным и технологичным подходом. Для Беларуси это хороший пример, когда производственная компания внедряет современные технологии как в производство, так и в остальные сферы своей деятельности. В «Унифлексе» хорошо поставлены бизнес-процессы, система HR», - отметил в комментарии «Ежедневнику» заместитель директора «Зубр Капитал» Николай Шестак.

«Стоит отметить, что рынок флексоупаковки просто огромен. По сути, любой товар, который мы видим на прилавках магазинов нуждается в продукте «Унифлекса». Это делает компанию интересной для «Зубр Капитал» как для инвестора. Мы видим, что рынок растет, и компания «Унифлекс» на нем сильный игрок. Для нас показателен тот факт, что «Унифлекс» является авторитетом для мировых производителей оборудования для флексопечати, поскольку они предоставляют «Унифлексу» для тестирования и обратной связи новые модели оборудования», - подчернкул топ-менеджер управляющей компании.

Основным владельцем «Унифлекса», которая работает на рынке с 1996 года, является Валентин Буйкевич. Несколько лет назад он доверил управление этим бизнесом топ-менеджерам, а сам сосредоточился на развитии нового проекта. В частности, сегодня Валентин Буйкевич в рамках компании Elementi занимается производством торгового оборудования и мебели для мировых люксовых марок.

«Унифлекс» стала четвертой компанией, которая вошла в  Zubr Capital Fund I. С 2014 года в нем находится IT-разработчик «Софтклуб», а в этом году «Зубр Капитал» привлек инвестиции в онлайн-ретейлера 21vek.by и автоклассифайдовую площадку av.by.  

Инвесторами  второго private equity fund фонд Zubr Capital Fund I, официальное формирование которого началось в прошлом году, являются Европейский банк реконструкции и развития и Wargaming.  Заявленный объем фонда составляет  50 млн долларов.    

 
 
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