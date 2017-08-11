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Видеофакт: слоненок розового цвета плещется в реке Лимпопо в ЮАР

12.08.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Южной Африке на реке Лимпопо обнаружили слоненка розового цвета. Оказалось, что детеныш — альбинос, у него отсутствует пигмент меланин. Встретить слона такого цвета — большая редкость. Но, к сожалению, отсутствие меланина может пагубно сказаться на здоровье животного. Как правило, слоны-альбиносы меньше в размерах своих сородичей, а палящее солнце может негативное сказаться на коже и глазах.

Правда, данный слоненок пока никаких забот не испытывает: он плещется в реке с другими сородичами, а взрослые заботливо помогают ему преодолевать препятствия.

Африканский слон — самый крупный в своем семействе. Они могут достигать длины в семь метров и весить до семи тонн. На сегодня популяция африканских слов насчитывает от 400 до 660 тысяч особей, она постоянно уменьшается из-за опустынивания земель и браконьерства.

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В национальном парке Крюгера в Южной Африке обнаружили слоненка редкого розового цвета. Смотрите на видео, как животное купается в реке с семьей.

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