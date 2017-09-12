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Минское "Динамо" играет с "Ладой". Мультимедийный онлайн TUT!
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После девяти матчей в активе минчан две победы, что позволило им покинуть последнее место в Западной конференции. Еще один выигрыш поможет вплотную приблизиться к зоне плей-офф.
Тольяттинская «Лада» проиграла пять последних матчей и находится в нижней половине турнирной таблицы, но команда Артиса Аболса известна своим неуступчивым характером. Например, в понедельник тольяттинцы лишь в третьем периоде упустили победу над СКА.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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После победы над "Трактором" минское "Динамо" постарается закрепить успех в матче с тольяттинской "Ладой".
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