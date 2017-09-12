ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" играет с "Ладой". Мультимедийный онлайн TUT!

13.09.2017 19:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После победы над «Трактором» минское «Динамо» постарается закрепить успех в матче с тольяттинской «Ладой».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После девяти матчей в активе минчан две победы, что позволило им покинуть последнее место в Западной конференции. Еще один выигрыш поможет вплотную приблизиться к зоне плей-офф.

Тольяттинская «Лада» проиграла пять последних матчей и находится в нижней половине турнирной таблицы, но команда Артиса Аболса известна своим неуступчивым характером. Например, в понедельник тольяттинцы лишь в третьем периоде упустили победу над СКА.

 


  

Динамо-Минск
 

0−0

  

Лада

 
 
  

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После победы над "Трактором" минское "Динамо" постарается закрепить успех в матче с тольяттинской "Ладой".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Опытный педиатр Дмитрий Чеснов отвечает на вопросы о детском здоровье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика