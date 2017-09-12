После победы над «Трактором» минское «Динамо» постарается закрепить успех в матче с тольяттинской «Ладой».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После девяти матчей в активе минчан две победы, что позволило им покинуть последнее место в Западной конференции. Еще один выигрыш поможет вплотную приблизиться к зоне плей-офф.

Тольяттинская «Лада» проиграла пять последних матчей и находится в нижней половине турнирной таблицы, но команда Артиса Аболса известна своим неуступчивым характером. Например, в понедельник тольяттинцы лишь в третьем периоде упустили победу над СКА.



Динамо-Минск 0−0 Лада

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