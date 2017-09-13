16 сентября в 12:00 под Минском стартует девятый фестиваль «Камяніца» , хэдлайнерами которого будут Onuka (Украина), Theodor Bastard (Россия), Shuma (Беларусь). Сегодня организаторы объявили полную программу.





Музыкальная программа

Музыкальную программу фестиваля в 12:00 откроет малая сцена, посвященная аутентичному белорусскому фольклору. Первым выступит ансамбль «Рада», далее Патриция Свитина, «Мярэжа», «Горынь». Малая сцена завершит работу в 17:30.

Главная сцена откроется в 13:00 выступлением фолк-группы «Варган». Продолжат программу «Нагуаль», The Doox (Украина), Shaman Jungle. После этого настанет черед хэдлайнеров: Theodor Bastard (Россия), Onuka (Украина) и Shuma (Беларусь). Выступления завешатся в 22:00.

Помимо этого любителей аутентичного фольклора в 15:00 в церкви ждет концерт «Аўтэнтычныя спевы Палесся», в котором примут участие два ансамбля настоящих бабушек с юга Беларуси. Самой младшей участнице программы 63 года, самой старшей — 80 лет.





А в 18:00 на главной сцене состоится один из главных моментов фестиваля. Вместе с проектом «Спеўны сход» и вокалистом Vuraj Сергеем Долгушевым все присутствующие споют несколько традиционных белорусских песен.

Ярмарка и развлечения

Фестивальная ярмарка начнет свою работу в 12:00. В ней примут участие больше 50 народных мастеров, которые создают вещи собственными руками. Зрителей ждут мастер-классы от гончаров, кузнецов, ткачей, а также множество точек с готовой продукцией.

В 12:00 начнут работу и развлекательные площадки. Среди них народные игры (лапта, пекарь, рыбаки, пальчатка), народные танцы, а также скалодром, лучный и арбалетный тир, троллей, катание на квадроциклахы, лошадях, авиапутешествие над музеем на мотодельтаплане.

Для детей создана специальная программа: мастер-классы по плетению из соломы, лепке из глины, рисованию, а также шоу мыльных пузырей, сеновал, контактный зоопарк, телескопы и др.

Во время фестиваля будут работать выставки «Традыцыйныя музычныя інструменты», «Вясельныя строі маладога і маладой». Также будет познакомиться с творчеством художников Василия Пишкуна, Анны Силивончик, Алеся Шатерника.

Питание

Фестивальное питание в традициях белорусской кухни обеспечат около 10 выездных точек от столичных ресторанов «Камяніца», «Грай», «Агінскі», а также работающая на территории музея «Беларуская карчма». В последней также можно будет купить пиво и домашние наливки.

Как добраться

Фестиваль пройдет в Музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо — 4 км от МКАД за авторынком «Малиновка». Автомобильная парковка находится за пределами музея, велосипедная — на фестивальной площадке.

Доехать до музея можно также на автобусах от метро «Малиновка», которые будут курсировать с интервалом 5−10 минут. В 11:45 начнут работу бесплатные фестивальные автобусы, в 12:10 — дополнительные пригородные (стоимость билета — 0,75 руб). Последний обратный рейс из Музея народной архитектуры и быта в сторону Минска отправляется в 23:00 — через час после завершения фестиваля.

Билеты: в предварительной продаже: взрослые — 10 рублей, студенты — 7 рублей, школьники — 5 рублей. При продаже на площадке: взрослые — 15 рублей, студенты — 8 рублей, школьники — 5 рублей. Дошкольники проходят бесплатно. Купить билет Генеральный партнер мероприятия — ОАО «Банк БелВЭБ».

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