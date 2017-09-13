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Фестиваль "Камяніца" объявил полную программу
16 сентября в 12:00 под Минском стартует девятый
Музыкальная программа
Музыкальную программу фестиваля в 12:00 откроет малая сцена, посвященная аутентичному белорусскому фольклору. Первым выступит ансамбль «Рада», далее Патриция Свитина, «Мярэжа», «Горынь». Малая сцена завершит работу в 17:30.
Помимо этого любителей аутентичного фольклора в 15:00 в церкви ждет концерт «Аўтэнтычныя спевы Палесся», в котором примут участие два ансамбля настоящих бабушек с юга Беларуси. Самой младшей участнице программы 63 года, самой старшей — 80 лет.
А в 18:00 на главной сцене состоится один из главных моментов фестиваля. Вместе с проектом «Спеўны сход» и вокалистом Vuraj Сергеем Долгушевым все присутствующие споют несколько традиционных белорусских песен.
Ярмарка и развлечения
Фестивальная ярмарка начнет свою работу в 12:00. В ней примут участие больше 50 народных мастеров, которые создают вещи собственными руками. Зрителей ждут мастер-классы от гончаров, кузнецов, ткачей, а также множество точек с готовой продукцией.
Для детей создана специальная программа: мастер-классы по плетению из соломы, лепке из глины, рисованию, а также шоу мыльных пузырей, сеновал, контактный зоопарк, телескопы и др.
Во время фестиваля будут работать выставки «Традыцыйныя музычныя інструменты», «Вясельныя строі маладога і маладой». Также будет познакомиться с творчеством художников Василия Пишкуна, Анны Силивончик, Алеся Шатерника.
Питание
Фестивальное питание в традициях белорусской кухни обеспечат около 10 выездных точек от столичных ресторанов «Камяніца», «Грай», «Агінскі», а также работающая на территории музея «Беларуская карчма». В последней также можно будет купить пиво и домашние наливки.
Как добраться
Фестиваль пройдет в Музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо — 4 км от МКАД за авторынком «Малиновка». Автомобильная парковка находится за пределами музея, велосипедная — на фестивальной площадке.
Доехать до музея можно также на автобусах от метро «Малиновка», которые будут курсировать с интервалом 5−10 минут. В 11:45 начнут работу бесплатные фестивальные автобусы, в 12:10 — дополнительные пригородные (стоимость билета — 0,75 руб). Последний обратный рейс из Музея народной архитектуры и быта в сторону Минска отправляется в 23:00 — через час после завершения фестиваля.
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16 сентября в 12:00 под Минском стартует девятый фестиваль "Камяніца", хэдлайнерами которого будут Onuka, Theodor Bastard и Shuma. Сегодня организаторы объявили полную программу.
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