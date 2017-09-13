Мужская и женская сборные Беларуси потерпели по два поражения на командном ЧЕ настольному теннису

Мужская и женская сборные Беларуси потерпели по два поражения на командном чемпионате Европы по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Павел Платонов. Фото: БЕЛТА

На турнире в Люксембурге мужчины выступают без своего лидера Владимира Самсонова, который не смог приехать по семейным обстоятельствам.

В первом туре в группе «А» Павел Платонов, Александр Ханин и Глеб Шамрук уступили Хорватии 1:3. Единственная победа на счету Глеба Шамрука, одолевшего Франье Кожича.

Во втором туре белорусам противостояли испанцы. Павел Платонов выиграл у Карлоса Мачадо — 14:12, 11:5, 11:4. Однако в других поединках белорусы потерпели поражения. В итоге — 3:1, в пользу представителей Пиренейского полуострова.

Женская команда, за которую выступали Виктория Павлович, Дарья Триголос и Надежда Богданова, уступила россиянкам 1:3, а затем в упорной борьбе проиграла Франции — 2:3.

В группе «D» белорусок ожидает еще один матч со сборной Польши.

Две лучшие команды из группы выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за награды. Сборные, который займут третьи и четвертые места, поспорят за 9−16-ю позиции итогового протокола.

Наиболее высокого результата на командном чемпионате Европы мужская сборная Беларуси по настольному теннису добилась в 2003 году, когда в итальянском городе Курмайор заняла первое место. На прошлом командном первенстве в Екатеринбурге белорусы стали бронзовыми призерами.